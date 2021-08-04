Burcu Esmersoy sosyal medyadan şov yerine yardıma koştu! 'Sessiz kalamazdım'

Türkiye'de gerçekleşen orman yangınları sonrası birçok isim, dernek vb. kurumlardan yardım ve bağışlar da gelmeye başladı. Bazı isimler ise sadece sosyal medyadan paylaşım yapmayı tercih etti. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da Twitter ve Instagram paylaşımı yerine yardımlara destek vermeyi tercih etti. Esmersoy, "Herkes üzerine düşeni yapmalı. İnsanlar hayatlarını kaybetti, Evleri kül oldu. Ben burada sessiz kalamazdım. Böyle günde beraber yaraları sarmalıyız" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Seninle gurur duyuyoruz Burcu.

Çok güzelsin. Kalbin de çok güzel.

Evet yüreğinin güzelliği yüzüne yansımış.

Sessiz kalmadığın için teşekkürler sana.