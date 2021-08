Esra Erol'un eşi Ali Özbir açtı ağzını yumdu gözünü 'O... çocukları'yla başladı gerisi geldi! Ali Özbir'i kimse zapt edemedi bile

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına ünlüler camiası da sessiz ve kayıtsız kalmadı. Ormanda yanarak can veren hayvanlardan evini kaybeden insanlara kadar destek olmak için her türlü paylaşımı yapan ve her türlü yardıma koşan isimler arasında Ali Özbir ve Esra Erol da vardı.