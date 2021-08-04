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    • Magazin
    • 04.08.2021 16:27
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    • 04.08.2021 16:27
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    Esra Erol'un eşi Ali Özbir açtı ağzını yumdu gözünü 'O... çocukları'yla başladı gerisi geldi! Ali Özbir'i kimse zapt edemedi bile

    Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken diğer bir yandan da yangınların sorumluları merak ediliyor vatandaşlar tarafından. Pek çok kişi tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getiriyor. Bunların başında da magazin camiasının ünlü isimleri geliyor. Bunlardan biri de Esra Erol'un eşi Ali Özbir oldu. Yangınlar hakkında bir paylaşım yapan Ali Özbir'i kimse zapt edemedi. Ali Özbir'in yaptığı küfürlü paylaşım sonrası görenler dondu kaldı. İşte sosyal medyaya damga vuran o paylaşım.

    Esra Erol’un eşi Ali Özbir açtı ağzını yumdu gözünü

    Esra Erol'un eşi Ali Özbir açtı ağzını yumdu gözünü 'O... çocukları'yla başladı gerisi geldi! Ali Özbir'i kimse zapt edemedi bile... atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol, programının sezon finali yapmasının ardından soluğu ailesiyle birlikte tatilde aldı. Sık sık tatil paylaşımları yapan Esra Erol ve ailesinin, Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınları sonrası keyfi kaçtı. Tepkilerini sosyal medya da dile getiren Esra Erol ve Aliz Özbir'in paylaşımları çok konuşulurken, Ali Özbir'in küfürlü paylaşımı olay yarattı.

    ATV ekranlarının vazgeçilmez yüzü olan Esra Erol yaptığı programlarla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Programı sezon finali yapan Esra Erol şimdilerde eşi ve çocuklarıyla birlikte tatilde.

    Tatil tarihleri Türkiye'nin yangın alarmıyla çakışan Esra Erol ve eşi yangınlar karşısında sessiz kalmadı. Esra Erol'un eşi Ali Özbir ağzına geleni saydı. Takipçileri ise ''Daha sakin kalmaya çalışalım!'' dedi.

        Esra Erol, eşi Ali özbir ve çocukları Bodrum'da tatile çıkmıştı. Sosyal medyadan da bol bol paylaşım yapan Esra Erol cayır cayır yanan Bodrum'un acısına dayanamadı.

        Hem Esra Erol hem de eşi Ali Özbir sosyal medyadan pek çok paylaşım yaptı. Yangında evi yanan insanlara da yardımda bulunan ikiliden Ali Özbir sinirlerine hakim olamayınca olanlar oldu…

        Yangın çıkarttıklarını itiraf eden terör örgütü üyelerine sosyal medya üzerinden ağzına geleni saydırdı. Ali Özbir'in sinirli hallerine eşi Esra Erol bile hakim olamadı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu.

            Türkiye'nin farklı noktalarını ateşe veren terör örgütü üyelerine sosyal medyadan hem küfür hem de beddua eden Ali Özbir kendine hakim olamadı.

            Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına ünlüler camiası da sessiz ve kayıtsız kalmadı. Ormanda yanarak can veren hayvanlardan evini kaybeden insanlara kadar destek olmak için her türlü paylaşımı yapan ve her türlü yardıma koşan isimler arasında Ali Özbir ve Esra Erol da vardı.


            Ali Özbir sinirlerine hakim olamadı. Esra Erol eşi Ali Özbir'e kıyasla sinirlerini korumayı başarsa da Ali Özbir ağzına geleni söyledi.

                Sosyal medya hesabından hem beddua hem de küfür eden Ali Özbir'e pek çok kişi destek verirken pek çok kişi de sinirlerine hakim olmasını gerektiğini vurguladı.

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                Haberler Magazin Esra Erol'un eşi Ali Özbir açtı ağzını yumdu gözünü 'O... çocukları'yla başladı gerisi geldi! Ali Özbir'i kimse zapt edemedi bile