Esra Erol'un eşi Ali Özbir açtı ağzını yumdu gözünü 'O... çocukları'yla başladı gerisi geldi! Ali Özbir'i kimse zapt edemedi bile... atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol, programının sezon finali yapmasının ardından soluğu ailesiyle birlikte tatilde aldı. Sık sık tatil paylaşımları yapan Esra Erol ve ailesinin, Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınları sonrası keyfi kaçtı. Tepkilerini sosyal medya da dile getiren Esra Erol ve Aliz Özbir'in paylaşımları çok konuşulurken, Ali Özbir'in küfürlü paylaşımı olay yarattı.
ATV ekranlarının vazgeçilmez yüzü olan Esra Erol yaptığı programlarla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Programı sezon finali yapan Esra Erol şimdilerde eşi ve çocuklarıyla birlikte tatilde.
Tatil tarihleri Türkiye'nin yangın alarmıyla çakışan Esra Erol ve eşi yangınlar karşısında sessiz kalmadı. Esra Erol'un eşi Ali Özbir ağzına geleni saydı. Takipçileri ise ''Daha sakin kalmaya çalışalım!'' dedi.