Yeni sezon müjdesi diyerek paylaşıldı! Kardeşlerim'de yesil perişan edecek ayrılık gelişmesi şaşırtacak. Haziran ayında dikkat çeken bir sezon finali bölümüyle tatile giren Kardeşlerim dizisinden müjdeli haber geldi. Gelen son bilgilere göre sevilen dizinin çekimlerinin Ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak. Ayrıca cumartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'e sevilen bir isim veda edecek. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Çağla Şimşek'in diziden ayrılacağı haberi kulislere bomba gibi düştü. Kulislerde konuşulan son iddialara göre Kardeşlerim dizisine yeni isimlerin veda edeceği de sık sık gündeme geliyor. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 2. sezonun başlayacağı tarihi ve dizide veda edecek isimleri merak etmeye başladı.

YENİ SEZON MÜJDESİ

Geçtiğimiz ay dikkat çeken bir sezon finali bölümüyle tatile giren Kardeşlerim dizisinden müjdeli haber geldi. Gelen son bilgilere göre sevilen dizinin çekimlerinin Ağustos ayının ikinci haftasında başlanacak.