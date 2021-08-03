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    • Magazin
    • 03.08.2021 19:27
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    • 03.08.2021 19:27
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    Yeni sezon müjdesi diyerek paylaşıldı! Kardeşlerim'de yesil perişan edecek ayrılık

    Kardeşlerim dizisinde yeni sezon müjdesi geldi. Üstüne de yaşanan veda gelişmesi izleyicileri üzecek. Cumartesi günleri ATV ekranlarında milyonlarca izleyici tarafından sevilerek takip edilen Kardeşlerim dizisinde hem müjdeli hem de üzecek haberler geldi. Fenomen dizinin çekimlerinin gelecek haftalarda başlayacağı bilgisine ulaşılırken oyunculardan birisinin veda edeceği haberi seyircileri kahretti. TV100'den Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayşe karakterinin canlandıran Çağla Şimşek'in kadrodan ayrılacak. Yaşanan bu gelişme izleyicileri şok etti. Ayrıca aynı haberde yer alan bilgilere göre dizide ardı sıra vedalar yaşanacak.

    Kardeşlerim’den yeni sezon müjdesi!

    Yeni sezon müjdesi diyerek paylaşıldı! Kardeşlerim'de yesil perişan edecek ayrılık gelişmesi şaşırtacak. Haziran ayında dikkat çeken bir sezon finali bölümüyle tatile giren Kardeşlerim dizisinden müjdeli haber geldi. Gelen son bilgilere göre sevilen dizinin çekimlerinin Ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak. Ayrıca cumartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'e sevilen bir isim veda edecek. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Çağla Şimşek'in diziden ayrılacağı haberi kulislere bomba gibi düştü. Kulislerde konuşulan son iddialara göre Kardeşlerim dizisine yeni isimlerin veda edeceği de sık sık gündeme geliyor. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 2. sezonun başlayacağı tarihi ve dizide veda edecek isimleri merak etmeye başladı.

    YENİ SEZON MÜJDESİ

    Geçtiğimiz ay dikkat çeken bir sezon finali bölümüyle tatile giren Kardeşlerim dizisinden müjdeli haber geldi. Gelen son bilgilere göre sevilen dizinin çekimlerinin Ağustos ayının ikinci haftasında başlanacak.

    Ayrıca cumartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'e sevilen bir isim veda edecek. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Çağla Şimşek'in diziden ayrılacağı haberi kulislere bomba gibi düştü.

    Kulislerde konuşulan son iddialara göre Kardeşlerim dizisine yeni isimlerin veda edeceği de sık sık gündeme geliyor.

        Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 2. sezonun başlayacağı tarihi ve dizide veda edecek isimleri merak ediyor.

        ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR?

        Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Samsun'lu olan bir baba ile Gümüşhane'li bir annenin kızıdır.

        Osman Yağmurdereli'nin keşfettiği Şimşek, Elveda Derken dizisinde Naz karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır.

            Daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Cuma'ya Kalsa dizilerinde oynamıştır. 2011 yılında Hayat Devam Ediyor dizisinde Lavin karakterini canlandırdı.

            Küçük Gelin dizisinde Zehra karakterini canlandırmıştır ve bu rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. 19 yaşında olan Çağla Şimşek, 1.60 cm boyunda, 50 kilo ve başak burcudur.
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