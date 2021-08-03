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    • Magazin
    • 03.08.2021 16:23
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    • 03.08.2021 16:23
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    Ünlü sunucu Elif Yılmaz Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından itiraf etti 'ilk gece arkamı döner dönmez...'

    Antalya'da 21 yaşındaki Gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülmesinin ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. O paylaşımlardan biri de magazin programı sunan Elif Yılmaz'dan geldi.  Miss Fashion 2020 güzeli seçilen Elif Yılmaz yaşadığı cinsel saldırıyı anlattı. Yılmaz, 2016 senesinde Halkalı'da tuttuğu evdeki ilk gecesinde emlakçının tacizine uğradığını söyledi. Yılmaz, "İlk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti" dedi.

    'İlk gece arkamı döner dönmez...'

    Ünlü sunucu Elif Yılmaz Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından itiraf etti 'ilk gece arkamı döner dönmez...' 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Pek çok isim üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirirken, Miss Fashion 2020 güzeli seçilen Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. Elif Yılmaz, yaşadığı bir taciz olayını sosyal medya hesabından açıkladı.

    Emlak işleriyle uğraşan Mustafa Murat Ayhan, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etmişti. Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesinin ardından ünlü sunucu Elif Yılmaz, şoke eden bir itirafta bulundu.

    Snob Magazin'in haberine göre; Adana'dan İstanbul'a geldiği dönemi yazan Yılmaz, "İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim. Ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğrayıp bir çalışan geçici süreliğine bir evi kiralayabileceğimi söylemişti.

        Öğrenci geçmişiyle mantıklı gelmişti. Ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti.

        Evden nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum. Şikayet edeceğimi söyledim çıkarken korkup evden çıkmış, ve kimseye doğru düzgün tanımıyordum.

        Yalnızdım çaresizdim. Böylesi şerefsizleri artık söyleme zamanı... Ben de susmuyorum. Hâlâ şikayetçiyim" diye yazdı. Yılmaz, "Azra Gülendam Haytaoğlu çok üzgünüm" dedi.

            ELİF YILMAZ KİMDİR?

            1997 Adana doğumlu olan Elif Yılmaz, Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey birincisi oldu. Ardından birçok oyunculuk teklifi almaya başlayan Yılmaz, her projeyi kabul etmediğini belirterek "Hedefim ünlü değil, iyi bir oyuncu olmak" diye konuştu.

            Oyunculukta 2 yıl eğitim alan Elif Yılmaz, "Tam Kafadan" isimli bir sinema filmi çekti. Oyuncu koçu Esra Kızıldoğan ile çalıştığın ifade etti.
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