Ünlü sunucu Elif Yılmaz Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından itiraf etti 'ilk gece arkamı döner dönmez...'

ELİF YILMAZ KİMDİR?

1997 Adana doğumlu olan Elif Yılmaz, Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey birincisi oldu. Ardından birçok oyunculuk teklifi almaya başlayan Yılmaz, her projeyi kabul etmediğini belirterek "Hedefim ünlü değil, iyi bir oyuncu olmak" diye konuştu.