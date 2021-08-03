Ünlü sunucu Elif Yılmaz Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesinin ardından itiraf etti 'ilk gece arkamı döner dönmez...' 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Pek çok isim üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirirken, Miss Fashion 2020 güzeli seçilen Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. Elif Yılmaz, yaşadığı bir taciz olayını sosyal medya hesabından açıkladı.
Emlak işleriyle uğraşan Mustafa Murat Ayhan, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etmişti. Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesinin ardından ünlü sunucu Elif Yılmaz, şoke eden bir itirafta bulundu.
Snob Magazin'in haberine göre; Adana'dan İstanbul'a geldiği dönemi yazan Yılmaz, "İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim. Ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğrayıp bir çalışan geçici süreliğine bir evi kiralayabileceğimi söylemişti.