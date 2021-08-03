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    • Magazin
    • 03.08.2021 20:13
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    • 03.08.2021 20:13
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    Müge Anlı bir kez daha gönülleri fethetti! Yangın bölgesine gitti yaralara merhem oldu o anları anbean paylaştı

    Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, atv’nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Programda kayıpları bulup aileleriyle buluşturan, cinayetleri çözen başarılı sunucu, orman yangınlarına da kayıtsız kalmadı. Anlı, kurduğu aşevi Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet göstermeye devam ederken tatilini yarıda kesip Antalya Gündoğmuş'un köylerini ziyaret etti. Yangın mağdurlarına moral olan ve yardım eli uzatan Anlı, o anları sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi. Paylaşımlarıyla örnek olan başarılı sunucu, bir kez daha gönülleri fethetti. İşte Müge Anlı’nın o paylaşımları...

    Müge Anlı bir kez daha gönülleri fethetti!

    atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, orman yangınlarına kayıtsız kalmadı.

    Anlı, kurduğu aşevi Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet göstermeye devam ederken tatilini yarıda kesip Antalya Gündoğmuş'un köylerini ziyaret etti.

    Türkiye orman yangınlarıyla kahrolurken, bölgeye koşan Müge Anlı, evsiz kalanlara ve can kaybı yaşayanlara umut oldu.

    Antalya'ya giderek hem yemek dağıtan hem de köy halkını ziyaret eden Anlı, bir kez daha gönülleri fethetti.

        O anlara dair sosyal medya hesabında paylaşım da yapan ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "Bugün sevgili dostum Selda Ulucan ile yangın felaketinin maalesef devam ettiği Antalya Gündoğmuş'un köylerini ziyaret ettik.

        Yeşil cennetin toprakları kül denizine dönerken, endişe içinde yanan köylerinin, yiten anılarının yasını tutan köylülerimize moral olmak istedik.

        Rabbim insanüstü bir güçle çalışan başta itfaiye olmak üzere tüm görevlilere yardım etsin. Tek dileğimiz alevlerin bir an önce sönmesi…"
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            Haberler Magazin Müge Anlı bir kez daha gönülleri fethetti! Yangın bölgesine gitti yaralara merhem oldu o anları anbean paylaştı