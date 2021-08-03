Müge Anlı bir kez daha gönülleri fethetti! Yangın bölgesine gitti yaralara merhem oldu o anları anbean paylaştı

Türkiye orman yangınlarıyla kahrolurken, bölgeye koşan Müge Anlı, evsiz kalanlara ve can kaybı yaşayanlara umut oldu.
Antalya'ya giderek hem yemek dağıtan hem de köy halkını ziyaret eden Anlı, bir kez daha gönülleri fethetti.
Türkiye orman yangınlarıyla kahrolurken, bölgeye koşan Müge Anlı, evsiz kalanlara ve can kaybı yaşayanlara umut oldu.
Antalya'ya giderek hem yemek dağıtan hem de köy halkını ziyaret eden Anlı, bir kez daha gönülleri fethetti.
O anlara dair sosyal medya hesabında paylaşım da yapan ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "Bugün sevgili dostum Selda Ulucan ile yangın felaketinin maalesef devam ettiği Antalya Gündoğmuş'un köylerini ziyaret ettik.
Yeşil cennetin toprakları kül denizine dönerken, endişe içinde yanan köylerinin, yiten anılarının yasını tutan köylülerimize moral olmak istedik.
Rabbim insanüstü bir güçle çalışan başta itfaiye olmak üzere tüm görevlilere yardım etsin. Tek dileğimiz alevlerin bir an önce sönmesi…"