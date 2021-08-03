Lucifer 6. sezon ne zaman? Netflix Lucifer 6. sezon tarihini duyurdu! İşte fragman, yeni sezonda yaşanacaklar…

Lucifer 6. sezon ne zaman? Netflix Lucifer 6. sezon tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dizinin 5.sezon 2.kısmı Mayıs ayında yayınlanmıştı ve Cehennemin Efendisi olmaktan sıkılan Lucifer'ın Los Angeles'ta yaşamaya başlayacağı, yeni olayların izleyicileri ekrana kilitleyeceği Lucifer 6. sezon tarihi de belli oldu. İşte ayrıntılar...
LUCIFER 6. SEZON NE ZAMAN?
Lucifer dizisinin 6. sezon tarihiNetflix tarafından açıklandı, 10 Eylül'de izleyicilerle buluşacak. Final sezonu olacak.
LUCIFER KONUSU NEDİR?
Lucifer, Tom Kapinos tarafından yaratılan, mutsuz ve sıkılan Cehennem Efendisi Lucifer'in (Tom Ellis, Rush, Merlin) insan dünyasına bir sıçrama yapmak için tahtını boş bırakmaya karar verdiği olayları takip eden bir dizi.