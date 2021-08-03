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    • Magazin
    • 03.08.2021 13:46
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    • 03.08.2021 13:48
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    Lucifer 6. sezon ne zaman? Netflix Lucifer 6. sezon tarihini duyurdu! İşte fragman, yeni sezonda yaşanacaklar…

    Dizi severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde Lucifer 6. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Netflix merakla ve heyecanla beklenen Lucifer 6. sezon tarihini duyurdu ve yayınlanan fragman yoğun ilgi gördü. Peki final mi yapacak? Yeni sezonda neler yaşanacak? 5 sezondur ilgiyle izlenen, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi yine soluksuzca izlenecek sahneleriyle izleyicilerle buluşacak. İşte Lucifer 6. sezon hakkında tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Lucifer 6. sezon ne zaman?

    Lucifer 6. sezon ne zaman? Netflix Lucifer 6. sezon tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dizinin 5.sezon 2.kısmı Mayıs ayında yayınlanmıştı ve Cehennemin Efendisi olmaktan sıkılan Lucifer'ın Los Angeles'ta yaşamaya başlayacağı, yeni olayların izleyicileri ekrana kilitleyeceği Lucifer 6. sezon tarihi de belli oldu. İşte ayrıntılar...

    LUCIFER 6. SEZON NE ZAMAN?

    Lucifer dizisinin 6. sezon tarihiNetflix tarafından açıklandı, 10 Eylül'de izleyicilerle buluşacak. Final sezonu olacak.

    LUCIFER KONUSU NEDİR?

    Lucifer, Tom Kapinos tarafından yaratılan, mutsuz ve sıkılan Cehennem Efendisi Lucifer'in (Tom Ellis, Rush, Merlin) insan dünyasına bir sıçrama yapmak için tahtını boş bırakmaya karar verdiği olayları takip eden bir dizi.

        Şeytan, ruh işkence eden iblis ve en iyi arkadaşı Mazikeen (Lesley-Ann Brandt, Spartacus) ile birlikte düşmüş melekler şehri Los Angeles'a yerleşir.

        Özel bir gece kulübü olan Lux'ı işleten büyüleyici ve karizmatik bir milyarder olan Lucifer Morningstar rolünü üstleniyor. Yeni hayatı, acımasızlar tüketilene kadar inanılmaz partiler, dizginsiz lüks ve miktar olarak kadınlar arasında tam hızda ilerliyor. Lux'ın hemen dışında bir kızın öldürülmesi. Suç, Los Angeles Polis Departmanı dedektifi Chloe Decker'ın (Lauren German, Chicago Fire) Yeraltı Dünyasının Kralı ile tanışmasına ve en derin ve en gizli arzuları çalma yeteneğinden etkilenmesine neden oluyor. vakayı araştırmak için ondan yardım isteme noktasına kadar.

        Kahraman, bir danışman olarak kendisini Los Angeles Cinayetlerinin bir parçası olarak bulur ve doğuştan gelen bir adalet duygusu, dünyanın adaletsizliklerini iyileştirmek için neredeyse marazi bir ihtiyaç ve belirli bir çekim gibi, tamamen bilinmeyen olağanüstü hisler yaşar.
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