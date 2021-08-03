Doğduğun Ev Kaderindir'den kara haber beyninde tümör çıktı! Demet Özdemir'in rol arkadaşı Hülya Duyar bir anda yığılmıştı... Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan oyuncu Hülya Duyar'ın hasta olduğu haberi hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu Hülya Duyar geçenlerde Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi. Yapılan kontrollerde 51 yaşındaki Hülya Duyar'ın beyninde büyük hastalığı tespit edildi. İşte detaylar...
Hülya Duyar, geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı.
Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi.