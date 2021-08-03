Doğduğun Ev Kaderindir'den kara haber beyninde tümör çıktı! Demet Özdemir'in rol arkadaşı Hülya Duyar bir anda yığılmıştı

HÜLYA DUYAR KİMDİR?

26 Haziran 1970 tarihinde dünyaya gelen Hülya Duyar, 1989'de eğitimini tamamlayarak kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını attı. 2000'de sinema ve televizyon çalışmalarına başladı.

'Bir Bulut Olsam', 'Karagül', 'Gönülçelen', 'Fazilet Hanım ve Kızları' gibi birçok yapımda rol alan Hülya Duvar; 'Doğduğun Ev Kaderindir'den önce Gupse Özay'ın kaleme aldığı 'Eltilerin Savaşı' filminde boy göstermişti.