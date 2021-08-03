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    • Magazin
    • 03.08.2021 15:02
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    • 03.08.2021 15:02
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    Doğduğun Ev Kaderindir'den kara haber beyninde tümör çıktı! Demet Özdemir'in rol arkadaşı Hülya Duyar bir anda yığılmıştı

    Geride bıraktığımız sezon, final yaparak ekranlara veda eden, başrolünü Demet Özdemir'in üstlendiği TV 8 dizisi Doğduğun Ev Kaderindir cephesinden kara haber. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan usta oyuncu Hülya Duyar, Cem Yılmaz ile reklam filmi çektiği sırada bir anda düştü kaldı. Sonrasında gittiği tatilde de fenalaşan Hülya duyar hastaneye kaldırıldı. Acı haberi ise hastanede yapılan testler sonrasında ortaya çıktı. İşte Hülya Duyar'ın hastalığı ve son sağlık durumu.

    Doğduğun Ev Kaderindir kara haber beyninde tümör çıktı!

    Doğduğun Ev Kaderindir'den kara haber beyninde tümör çıktı! Demet Özdemir'in rol arkadaşı Hülya Duyar bir anda yığılmıştı... Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan oyuncu Hülya Duyar'ın hasta olduğu haberi hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu Hülya Duyar geçenlerde Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi. Yapılan kontrollerde 51 yaşındaki Hülya Duyar'ın beyninde büyük hastalığı tespit edildi. İşte detaylar...

    Hülya Duyar, geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı.

    Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi.

        tv100'ün haberine göre; hastanede yapılan kontrollerde 51 yaşındaki sanatçının beyninde büyük bir tümör tespit edildi.

        Duyar'ın rahatsızlığını öğrenen rol arkadaşları Cem Yılmaz, Bahtiyar Memili ve dostları, hemen seferber oldu. Ünlü oyuncu için Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Uğur Türe'den randevu alındı.

        "BİR ANDA KONUŞAMAMAYA BAŞLADIM"

        Bugün hastaneye yatacağı öğrenilen ve çarşamba günü ameliyat olması beklenen Hülya Duyar, hastalığın nasıl ortaya çıktığı ve son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

            Hülya Duyar, "Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı" dedi.

            51 yaşındaki oyuncu, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım" ifadelerini kullandı.

            DEMET ÖZDEMİR'DEN DANS VİDEOSUNA YORUM

            Her Yıl 29 Nisan'da kutlanan Dünya Dans Günü için çektiği videoyu takipçilerinin beğenisine sunan Hülya Duyar'ın dansını gören Demet Özdemir bu videoya kayıtsız kalamamıştı. Meslektaşının paylaşımını sosyal medya hesabından yayınlayan Demet Özdemir, Instagram gönderisine "Seni yerim. Şaka değil yerim" notunu düşmüştü.

                HÜLYA DUYAR KİMDİR?

                26 Haziran 1970 tarihinde dünyaya gelen Hülya Duyar, 1989'de eğitimini tamamlayarak kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını attı. 2000'de sinema ve televizyon çalışmalarına başladı.

                'Bir Bulut Olsam', 'Karagül', 'Gönülçelen', 'Fazilet Hanım ve Kızları' gibi birçok yapımda rol alan Hülya Duvar; 'Doğduğun Ev Kaderindir'den önce Gupse Özay'ın kaleme aldığı 'Eltilerin Savaşı' filminde boy göstermişti.
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