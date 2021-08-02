Sihirli Annem'in Ceren'i Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven artık bambaşka biri! O küçük kız büyüdü ama güzellik baki ... Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" ve "Selena" dizilerinin çocuk oyuncuları büyüdü. Şimdilerde sosyal medyada ilgiyle takip edilen o isimlerden biri de Gizem Güven. Sihirli Annem'de Ceren, Selena'da Leyla karakterine hayat veren Gizem Güven, geçtiğimiz yıl futbolcu Caner Turp ile evlendi. Şimdilerde ekranlardan uzak duran ve Youtube'da çektiği videolarla adından söz ettiren Gizem Güven, değişimi ile hayran bırakıyor.
2006 yılında ilk kez ekranlara gelen ve bir dönemin unutulmaz dizileri arasına adını yazdıran Selena, üzerinden seneler geçmesine rağmen halen oyuncularıyla pek çok kez gündeme geliyor.
Sevilen fantastik kurgu dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Güven'in daha önceki senelerde ekranlarda yayınlanan bir başka fantastik gençlik dizisi olan 'Sihirli Annem'de rol aldığı biliniyor.