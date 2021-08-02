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    • Magazin
    • 02.08.2021 13:24
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    • 02.08.2021 13:24
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    Sihirli Annem'in Ceren'i Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven artık bambaşka biri! O küçük kız büyüdü ama güzellik baki

    2003 yılında ekranlarda yayınlanan "Sihirli Annem" ve sonrasında ekrana gelen "Selena" dizilerinde rol alan genç oyuncu Gizem Güven, ekranlardan elini eteğini çekse de şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. 27 yaşındaki güzel yıldız geçtiğimiz yıl futbolcu Caner Turp ile evlenmişti. Şimdilerde ekranlardan uzak duran ve Youtube'da çektiği videolarla adından söz ettiren Gizem Güven, değişimi ile hayran bırakıyor. Güven'in iki dizi arasındaki değişimi sosyal medyada da sıkça gündeme geliyor. İşte Selena'da Leyla ve Sihirli Annem'de Ceren karakterini canlandıran, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren Gizem Güven'in değişimi...

    Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in son hali olay oldu!

    Sihirli Annem'in Ceren'i Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven artık bambaşka biri! O küçük kız büyüdü ama güzellik baki ... Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" ve "Selena" dizilerinin çocuk oyuncuları büyüdü. Şimdilerde sosyal medyada ilgiyle takip edilen o isimlerden biri de Gizem Güven. Sihirli Annem'de Ceren, Selena'da Leyla karakterine hayat veren Gizem Güven, geçtiğimiz yıl futbolcu Caner Turp ile evlendi. Şimdilerde ekranlardan uzak duran ve Youtube'da çektiği videolarla adından söz ettiren Gizem Güven, değişimi ile hayran bırakıyor.

    2006 yılında ilk kez ekranlara gelen ve bir dönemin unutulmaz dizileri arasına adını yazdıran Selena, üzerinden seneler geçmesine rağmen halen oyuncularıyla pek çok kez gündeme geliyor.

    Sevilen fantastik kurgu dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Güven'in daha önceki senelerde ekranlarda yayınlanan bir başka fantastik gençlik dizisi olan 'Sihirli Annem'de rol aldığı biliniyor.

        Gizem Güven'in iki dizi arasındaki değişimi sosyal medyada da çokça konuşuluyor. 2003 yılında ilk kez ekranlara gelen Sihirli Annem'de 'Ceren' karakterini canlandıran Gizem Güven'in o yıllarda yaşının daha küçük olduğu ve oyunculuğa henüz yeni yeni başlangıç yaptığı biliniyor.

        Sihirli Annem başladığında Gizem Güven'in yaklaşık 10 yaşlarında olduğu biliniyor. Güzel oyuncu, yüzündeki doğal gülümseme ile dikkat çekiyor. Güven, ayrıca 3 yaşından itibaren bazı reklam filmlerinde rol almış ve sinema filmi dublajı yapmıştır.

        Sihirli Annem'de Ceren ve Selena'da Leyla karakterlerini canlandıran genç oyuncu Gizem Güven, geçtiğimiz sene 26 yaşında futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren ve Youtube'da çektiği videolarla isminden söz ettiren Güven, geçtiğimiz günlerde aldığı kilolar ile takipçilerinin dikkatini çekmişti. Bir takipçisi oyuncuya, "Hamile misiniz? Sanki karnınız çıkmış biraz" şeklinde soru yöneltmişti. Güven, paylaşımın diyet öncesinden olduğunu söyleyerek, hamilelik iddialarına yanıt vermişti.

        GİZEM GÜVEN KİMDİR?

        31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Güven, 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol almış, aynı zamanda sinema filmi dublajı yapmıştır. Televizyonda ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek isimli dizide 20 bölüm oynayan Güven, bu projenin ardından 2002 yılında yayına başlayan İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu senelerde reklam çalışmalarına da devam etmiş ve Akbank, Melodi, Bugün ve Şampiyon gazete ekinin çeşitli reklamlarında oynamıştır. 5 yaşından 17 yaşına dek LC Waikiki giyim markasının mankenliğini yapmıştır.

            2002-2003 senelerinde başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun seneler devam etmiş, geniş kitleler tarafından tanınmıştır. 2006 yılında Sihirli Annem dizisi sonrası Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. İlköğretim eğitimini Özel Koza Kolejinde tamamlayıp Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesini kazanmış ve lise eğitimine burada devam etmiştir.

            Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünü yüzde yüz başarı bursu ile kazanan Güven, üniversitede ilk yılını başarı ile tamamlamış ve eğitimine burada devam etmektedir.

            Güven, son olarak 2015 yılında 'Ne Münasebet' isimli dizide Ayça karakterini canlandırmıştır.
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