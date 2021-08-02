Sihirli Annem'in Ceren'i Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven artık bambaşka biri! O küçük kız büyüdü ama güzellik baki

Sihirli Annem'de Ceren ve Selena'da Leyla karakterlerini canlandıran genç oyuncu Gizem Güven, geçtiğimiz sene 26 yaşında futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren ve Youtube'da çektiği videolarla isminden söz ettiren Güven, geçtiğimiz günlerde aldığı kilolar ile takipçilerinin dikkatini çekmişti. Bir takipçisi oyuncuya, "Hamile misiniz? Sanki karnınız çıkmış biraz" şeklinde soru yöneltmişti. Güven, paylaşımın diyet öncesinden olduğunu söyleyerek, hamilelik iddialarına yanıt vermişti.

GİZEM GÜVEN KİMDİR?

31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Güven, 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol almış, aynı zamanda sinema filmi dublajı yapmıştır. Televizyonda ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek isimli dizide 20 bölüm oynayan Güven, bu projenin ardından 2002 yılında yayına başlayan İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu senelerde reklam çalışmalarına da devam etmiş ve Akbank, Melodi, Bugün ve Şampiyon gazete ekinin çeşitli reklamlarında oynamıştır. 5 yaşından 17 yaşına dek LC Waikiki giyim markasının mankenliğini yapmıştır.