Dünya Hali Kıvılcım kimdir, kaç yaşında? Dünya Hali'nin Kıvılcım'ı Pelin Abay boyu kaç, nereli? Oynadığı diziler...

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında tiyatro sahnelerinde başladı. 2017 yılında "Martı" tiyatro oyunu ile "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde" "İsmet Küntay Özendirme Ödülü" sahibi oldu. Dizi oyunculuğuna 2018 yılında başladı. Aynı yıl "Gülizar" dizisinde "Fatoş" ve "Vatanım Sensin" dizisinde "Handan" karakterine hayat verdi. En büyük çıkışını 2020 yılında "Zümrüdüanka" dizisinde "Suhandan Demirkan" rolü ile yaptı ve yıldızı parladı. Pelin Abay bekar ve günümüzde dizi, film, tiyatro ve reklam çalışmalarını sürdürmektedir.

DÜNYA HALİ KONUSU NEDİR?

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.