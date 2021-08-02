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    • 02.08.2021 12:03
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    • 02.08.2021 12:05
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    Dünya Hali Kıvılcım kimdir, kaç yaşında? Dünya Hali'nin Kıvılcım'ı Pelin Abay boyu kaç, nereli? Oynadığı diziler...

    Özellikle dizi severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde Dünya Hali Kıvılcım kimdir, kaç yaşında? Sorusuna yanıt aranıyor. TRT 1’de yeni başlamasına rağmen konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken dizide oyuncuların hayatları merak konusu oldu. Peki Dünya Hali Kıvılcım karakterine hayat veren Dünya Hali'nin Kıvılcım'ı Pelin Abay boyu kaç, nereli? Oynadıpı diziler hangileri? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Dünya Hali Kıvılcım kimdir, kaç yaşında?

    Dünya Hali Kıvılcım kimdir, kaç yaşında? Dünya Hali'nin Kıvılcım'ı Pelin Abay boyu kaç, nereli? Oynadığı diziler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TRT 1'de yeni başlayan ve Çarşamba günleri yayınlanan Dünya Hali şimdiden beğenildi ve başrol oyuncusu Pelin Abay'ın hayatına dair bilgiler merak edildi. İşte detaylar...

    DÜNYA HALİ KIVILCIM PELİN ABAY KİMDİR?

    Abay, 7 Haziran 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi'ni tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimini sürdürdü.

    Oyunculuk kariyerine 2013 yılında tiyatro sahnelerinde başladı. 2017 yılında "Martı" tiyatro oyunu ile "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde" "İsmet Küntay Özendirme Ödülü" sahibi oldu. Dizi oyunculuğuna 2018 yılında başladı. Aynı yıl "Gülizar" dizisinde "Fatoş" ve "Vatanım Sensin" dizisinde "Handan" karakterine hayat verdi. En büyük çıkışını 2020 yılında "Zümrüdüanka" dizisinde "Suhandan Demirkan" rolü ile yaptı ve yıldızı parladı. Pelin Abay bekar ve günümüzde dizi, film, tiyatro ve reklam çalışmalarını sürdürmektedir.

    DÜNYA HALİ KONUSU NEDİR?

    Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

    Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

        Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

        İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.
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