Manavgat yangını sonrası 'felç geçirdim' diyip açılışa katılan Tuğba Özay deliye döndü 'Daha fazla acı çekmemi istediniz!'... Eski manken Tuğba Özay, Antalya Manavgat'ta çıkan yangının çiftliğinin bulunduğu bölgeye sıçraması üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda ağlayarak yardım istemişti. Özay, sinir krizi geçirmiş, hastaneden yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim" demişti. Tuğba Özay'ın önceki gün de Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılış törenine katılması büyük tepki çekmişti.