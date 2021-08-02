Manavgat yangını sonrası 'felç geçirdim' diyip açılışa katılan Tuğba Özay deliye döndü 'Daha fazla acı çekmemi istediniz!'

"Ne istediniz biliyor musunuz? Daha fazla acı çekmemi, daha çok yanmamı, daha çok gözyaşı dökmemi! Ne istediniz biliyor musunuz? Felç geçiriyorum dediğimde beni kendime geleyim diye tokatlayarak, ağlayarak hastaneye yetiştiren arkadaşlarım ve doktorlarımız sayesinde bedenimde oluşabilecek geçici ya da kalıcı travmanın neden bu kadar çabuk vücudumu terk ettiğine kızdınız! Evet, istediniz bunu! Felç olmamı istediniz. Yangının başladığı ilk gün daha İstanbul'dayken çığlık çığlığa, ağlaya ağlaya 'ülkemiz yanıyor , Manavgat yanıyor yetişin' diye haykırdığımda ciddiye bile almadınız belki de…

Gün geceye döndüğünde, alevler daha da yükseldiğinde, yangın tüm köylerimizi vurmaya başladığında, yangın deneyimini daha önce yaşamış ve bölgeyi çok iyi bilen biri olarak poyrazın da etkisiyle Akdeniz'in felakete sürükleneceğini hissedip uyarılarda bulunduğumda, 'koş yetiş Türkiye' dediğimde inanmadınız belki de! 'Yok canım reklam yapıyor, prim kasıyor , sahte göz yaşıdır bu , bacağını açtı , açılışa gitti , şunu desteklemiş , bu partidenmiş , Ahmet Kaya dinlermiş, oh iyi oldu , vah ben şok , ay ben manşet' gibi gibi gibi… Sayısız mesnetsiz haber! Sayısız hakaret! Sayısız yanlı yayın!