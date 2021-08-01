Zeki Dayı öldü mü? TikTok fenomeni Zeki Dayı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte TikTok hesabı…

TİKTOK FENOMENİ ZEKİ DAYI ÖLDÜ MÜ?



TikTok'ta ünlü olan isimlerden birisi olan Zeki Dayı son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça merak ediliyor. Uzun süredir video atmadığı için merak konusu olan Zeki Dayı'nın durumu araştırılıyor