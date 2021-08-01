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    • Magazin
    • 01.08.2021 10:04
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    • 01.08.2021 10:04
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    Zeki Dayı öldü mü? TikTok fenomeni Zeki Dayı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte TikTok hesabı…

    Gündemde sıklıkla Zeki Dayı öldü mü? TikTok fenomeni Zeki Dayı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtı araştırılır oldu. Günümüzde popüler uygulama haline gelen TikTok uygulamasında birbirinden farklı kişiler yayınladıkları videolarla ön plana çıkıyor. Bunlardan biri de Zeki Dayı oldu ve uzun zamandır paylaşım yapmaması meraklandırdı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Zeki Dayı öldü mü?

    Zeki Dayı öldü mü? TikTok fenomeni Zeki Dayı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yayınladığı videolar ile herkesi kahkahalara boğan ve uzun zamandır aktif olmayan Zeki Dayı'nın hayatını kaybedip kaybetmediği, neden paylaşımlar yapmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

    TİKTOK FENOMENİ ZEKİ DAYI ÖLDÜ MÜ?

    TikTok'ta ünlü olan isimlerden birisi olan Zeki Dayı son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça merak ediliyor. Uzun süredir video atmadığı için merak konusu olan Zeki Dayı'nın durumu araştırılıyor

    Söylediği aforizmalar ile dikkat çeken ve Cici Kız diyerek ünlenen Zeki Dayı 2019 tarihinden bu yana paylaşım yapmayınca meraklandırdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakıldığında TikTok fenomeni Zeki Dayı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. En son videosu 2019 tarihinde bulunuyor. Hayatına dair diğer bilgiler ise bilinmiyor
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    Haberler Magazin Zeki Dayı öldü mü? TikTok fenomeni Zeki Dayı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte TikTok hesabı…