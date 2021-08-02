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    • Magazin
    • 02.08.2021 10:49
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    • 02.08.2021 10:49
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    Masterchef'ten çekildi bavulunu topladı resmen açıkladı! TV 8 ekranlarında olmayacak Somer Sivrioğlu 'değişen bir şey yok' dedi

    TV 8 ekranlarının sevilen yemek yarışma program Masterchef'te final turu etaplarına geçildi. Ana kadronun belirlenceği final turu, 3 farklı grupla yarışacak yarışmacılar son 16'ya kalmak adına büyük bir mücadele verecek. Ancak gelin görün ki Masterchef'te daha şimdiden ayrılıklar başladı bile. Öyle ki daha ilk bölümden o isim stüdyoya geldi ve yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı. Bu sırada Somer Sivrioğlu 'bizim için değişen bir şey yok' dedi ver resti çekti. İşte o haberin detayları...

    Masterchef'ten çekilde stüdyoya geldi resmen açıkladı!

    Masterchef'ten çekildi bavulunu topladı resmen açıkladı! TV 8 ekranlarında olmayacak Somer Sivrioğlu 'değişen bir şey yok' dedi... MasterChef 2021'de 1 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümde ana kadronun ilk isminin belirleneceği gecede bir sürpriz yaşandı. Şimdilerde ana kadroya girmek için ter döken yarışmacılar canlarını dişine takarak mücadele ederken stüdyoda yaşanan ayrılık, ortamı buz kestirdi. Herkesin şoke olduğu bu karar sonrası Somer Sivrioğlu da resti çekti.

    Dört sezondur izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turuna geçildi. MasterChef 2021 ana kadroya girmek için yarışmacılar arasında kıran kırana mücadeleler yaşandı.

    MÜCADELE BAŞLADI

    1 Ağustos Pazar akşamı 26. bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te; yarışmacılar; üzerinde isimleri yazılı olan önlüğü almak için mücadele etti. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın istediği yemekleri en iyi yapan isim, ana kadro önlüğünü almaya hak kazandı.

        MasterChef Türkiye final turu ilk bölümünde yarışmacılar, ilk olarak testi kebabı yapmak için kollarını sıvadı. İlk turda en başarılı altı isim Ateş, Milhan, Tunahan, Berk, Sergen ve Fatma oldu.

        İkinci bölümde ise yaratıcılık yemeğinde yarışmacılara ana ürün olarak kiraz verildi. Şeflerin yemekleri tatmasının ardından en başarılı tabağı hazırlayan isim Fatma oldu.

        Böylece final turunda MasterChef 2021'in ana kadrosuna girmeyi hak kazanan ilk yarışmacısı Fatma Polat oldu.

            YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

            İki eleme turunu geçen ve final turuna kalan Ayşenur Kurtar, yeni bölümün başında yarışmadan çekilmek zorunda kaldığını açıkladı ve stüdyoyu terk etti.

            MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosunu belirleyecek final turunda Ayşenur Kurtar yarışmadan çekildi. Final turu ilk bölümünde şefler, yarışmacılara tek tek söz verdi. Söz sırası Ayşenur'a gelince genç yarışmacı şu sözleri kullandı:

            Ailevi bir sebepten dolayı çekilmek zorunda kalıyorum. Devam etseydim sonuna kadar giderdim. Çok keyifli bir yer, çok güzel bir yer. Sizlerden birşeyler öğrenmeyi gerçekten çok isterdim. Özür dileyerek çekilmek istiyorum"

            MasterChef Ayşenur'un ayrılma kararından sonra söz alan Somer Şef "Geçen sene de buna benzer bir olay yaşamıştık. Bizim için değişen birşey yok. Biz zaten bu turdan 5 kişi alacaktık, yine 5 kişi alacağız." ifadelerini kullandı.

                MASTERCHEF AYŞENUR KURTAR KİMDİR?

                Ayşenur Kurtar, 27 yaşında ve Ankara'dan geliyor. Üç senedir bu mesleği yaptığını belirten yarışmacının birçok yarışmada ödülleri ve madalyası hatta altın kepçe ödülü olduğunu belirtti.

                Ayşenur Kurtar'ın babası ticaretle uğraşırken annesi ev hanımı.

                Deniz tarağı yaptığı ilk turda üç şeften evet oyu alarak sonraki tura geçti. Düellolarda ise rakiplerine göre daha iyi yemek yaparak final turuna çıkmayı başardı.
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                Haberler Magazin Masterchef'ten çekildi bavulunu topladı resmen açıkladı! TV 8 ekranlarında olmayacak Somer Sivrioğlu 'değişen bir şey yok' dedi