Masterchef'ten çekildi bavulunu topladı resmen açıkladı! TV 8 ekranlarında olmayacak Somer Sivrioğlu 'değişen bir şey yok' dedi

MASTERCHEF AYŞENUR KURTAR KİMDİR?

Ayşenur Kurtar, 27 yaşında ve Ankara'dan geliyor. Üç senedir bu mesleği yaptığını belirten yarışmacının birçok yarışmada ödülleri ve madalyası hatta altın kepçe ödülü olduğunu belirtti.

Ayşenur Kurtar'ın babası ticaretle uğraşırken annesi ev hanımı.

Deniz tarağı yaptığı ilk turda üç şeften evet oyu alarak sonraki tura geçti. Düellolarda ise rakiplerine göre daha iyi yemek yaparak final turuna çıkmayı başardı.