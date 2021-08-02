Masterchef'ten çekildi bavulunu topladı resmen açıkladı! TV 8 ekranlarında olmayacak Somer Sivrioğlu 'değişen bir şey yok' dedi... MasterChef 2021'de 1 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümde ana kadronun ilk isminin belirleneceği gecede bir sürpriz yaşandı. Şimdilerde ana kadroya girmek için ter döken yarışmacılar canlarını dişine takarak mücadele ederken stüdyoda yaşanan ayrılık, ortamı buz kestirdi. Herkesin şoke olduğu bu karar sonrası Somer Sivrioğlu da resti çekti.
Dört sezondur izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turuna geçildi. MasterChef 2021 ana kadroya girmek için yarışmacılar arasında kıran kırana mücadeleler yaşandı.
MÜCADELE BAŞLADI
1 Ağustos Pazar akşamı 26. bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te; yarışmacılar; üzerinde isimleri yazılı olan önlüğü almak için mücadele etti. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın istediği yemekleri en iyi yapan isim, ana kadro önlüğünü almaya hak kazandı.