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    • Magazin
    • 02.08.2021 19:49
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    • 02.08.2021 19:59
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    Demet Akalın yangında mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledi! Gözyaşları içinde duyurdu

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlarda mağdur olan vatandaşlar için harekete geçti. Sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda yapacaklarından bahseden Akalın, gözyaşlarına hakim olamadı. Paylaşımının ardından kendisine ulaşan yardımlar için tek tek teşekkür etmeyen şarkıcı, Merve Özbey'in yanmaz ayakkabı gönderdiğini de belirtti. İşte Demet Akalın’ın o paylaşımı...

    Gözyaşlarına hakim olamadı!

    Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangınlarıyla mücadele sürerken ünlü şarkıcı Demet Akalın da taşın altına elini koydu.

    Demet Akalın, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlarda mağdur olan vatandaşlar için harekete geçti.

    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
    Sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda yapacaklarından bahseden Akalın, yangın için gerekli yardımı yapacağını belirttiği anlarda gözyaşlarına boğuldu.

    '20-25 BİN TL'LİK MALZEME ALIYORUZ'
    Ünlü şarkıcı, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum… Birkaç yere telefon açtım ama… Sağ olsun Emrullah'la ben de 20 25 bin TL'lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha yarın kamyonumuz çıkacak Bodrum'a…"

        TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ
        Akalın videosundan sonra kendisine ulaşan yardımlar için tek tek teşekkür paylaşımı yaptı. Şarkıcı Merve Özbey'in yanmaz ayakkabı gönderdiğini söyleyen Akalın "Dev cücem benim" diyerek sevgisini gösterdi.

        NE OLMUŞTU?
        Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a seslenmiş ve Torba'da bir aileyi evinde misafir edebileceğini söylemişti.
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        Türkiye'deki orman yangınlarında son durum!
        Haberler Magazin Demet Akalın yangında mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledi! Gözyaşları içinde duyurdu