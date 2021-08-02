Demet Akalın yangında mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledi! Gözyaşları içinde duyurdu

Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangınlarıyla mücadele sürerken ünlü şarkıcı Demet Akalın da taşın altına elini koydu.
Demet Akalın, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlarda mağdur olan vatandaşlar için harekete geçti.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda yapacaklarından bahseden Akalın, yangın için gerekli yardımı yapacağını belirttiği anlarda gözyaşlarına boğuldu.
'20-25 BİN TL'LİK MALZEME ALIYORUZ'
Ünlü şarkıcı, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum… Birkaç yere telefon açtım ama… Sağ olsun Emrullah'la ben de 20 25 bin TL'lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha yarın kamyonumuz çıkacak Bodrum'a…"