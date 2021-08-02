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    • Magazin
    • 02.08.2021 19:33
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    • 02.08.2021 19:33
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    Aşk-ı Memnu ekibinden fırtınalar koparacak dizi! Bihter ve Behlül tekrar yan yan gelirse...

    2010 yılında milyonları ekran başına kilitleyen bir finalle ekranlara veda eden Aşk-ı Memnu ekinden yepyeni bir proje geliyor. Ünlü şair ve yazar Namık Kemal'in ilk kez 1876'da yayımlanan İntibah isimli klasik romanı ekranlara aktarılacak. İntibah, BKM'nin yapımcılığında dizi olmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmeni Hilal Saral üstlenecek. Aşk-ı Memnu hayranlarını heyecanlandıran bu gelişmenin hemen ardından dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı, kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi gelişmeler merak ediliyor. Ayrıca " Bihter ve Behlül tekrar yan yan gelirse..." şeklinde yorumların sık yapıldığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Aşk-ı Memnu ekibinden yeni proje!

    Aşk-ı Memnu ekibinden fırtınalar koparacak dizi! Bihter ve Behlül tekrar yan yan gelirse... Aşk-ı Memnu ekibinden dikkat çekecek yeni bir proje geliyor. Namık Kemal'in efsanevi romanıyla dönüş yapacak. Şair ve yazar Namık Kemal'in kaleme aldığı ve edebiyatımızın ilk edebi romanı kabul edilen "İntibah" dizi oluyor. Ali Bey'in hikayesini aktaran roman ekranlara aktarılmaya hazırlanıyor. Projenin yönetmenliğini Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmenliğini üstlenen Hilal Saral yapacak. Heyecan uyandıran bu gelişmenin hemen ardından Aşk-ı Memnu hayranları dizinin ekranlarda yer alacağı tarihi büyük bir hevesle bekliyor.

    YENİ PROJE GELİYOR

    2010 yılında duygu yüklü bir finalle ekranlara veda eden Aşk-ı Memnu dizisinin ekinden yepyeni bir proje geliyor.

    Ünlü şair ve yazar Namık Kemal'in ilk kez 1876'da yayımlanan İntibah isimli klasik romanı ekranlara aktarılacak.

    İntibah, BKM'nin yapımcılığında dizi olmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmeni Hilal Saral üstlenecek.

        Aşk-ı Memnu hayranlarını heyecanlandıran bu gelişmenin hemen ardından dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı, kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi gelişmeler akıllardaki yerini almaya başladı.

        İNTİBAH HAKKINDA

        Gerçekçi bir dille yazılmış olan İntibah, aşırı korumacı bir aile tarafından yetiştirilen bir delikanlının yaşamın zorluklarıyla başa çıkamaması ve gerçek dünyaya uyum sağlayamamasını konu alır.

        Roman akıcı bir anlatıma sahiptir. Yaşanan olaylar karşısında soğukkanlılığını koruyamayan, pek düşünmeden ani kararlar veren delikanlı, hem kendisinin hem de sevdiklerinin hayatını mahvedecektir.

            "Son pişmanlık fayda etmez" şeklinde özetlenebilecek olan olaylar dizisi, dönemin yaşam tarzı, alışkanlıkları ve artık günümüzde geçerliliği kalmamış sosyal düzen içerisinde anlatılır.

            Uyanış anlamına gelen İntibah, gerek yazıldığı dönemle, gerek dönemin edebiyat anlayışıyla ilgili fikirler vermesi bakımından önemlidir.
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