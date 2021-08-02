Aşk-ı Memnu ekibinden fırtınalar koparacak dizi! Bihter ve Behlül tekrar yan yan gelirse... Aşk-ı Memnu ekibinden dikkat çekecek yeni bir proje geliyor. Namık Kemal'in efsanevi romanıyla dönüş yapacak. Şair ve yazar Namık Kemal'in kaleme aldığı ve edebiyatımızın ilk edebi romanı kabul edilen "İntibah" dizi oluyor. Ali Bey'in hikayesini aktaran roman ekranlara aktarılmaya hazırlanıyor. Projenin yönetmenliğini Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmenliğini üstlenen Hilal Saral yapacak. Heyecan uyandıran bu gelişmenin hemen ardından Aşk-ı Memnu hayranları dizinin ekranlarda yer alacağı tarihi büyük bir hevesle bekliyor.

YENİ PROJE GELİYOR

2010 yılında duygu yüklü bir finalle ekranlara veda eden Aşk-ı Memnu dizisinin ekinden yepyeni bir proje geliyor.