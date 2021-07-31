Yeşilçam'ın bir devi daha hayatını kaybetti! Nedret Güvenç kimdir? Gençliğinde pek çok filmde rol alan Nedret Çınar neden öldü?

Usta sanatçının ölümü kısa sürede sosyal medyada yayılırken ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Güvenç'in ölümüyle yasa boğulan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak duygularını anlattı. Onlardan biri de Çiçek Dilligil oldu. Dilligil paylaştığı mesajda şu ifadelere ver verdi:

"Babamın bayrağı taşıyan en tutkulu öğrencisi, annemin sırdaşı, omuzdaşı, 26 yıllık Avni Dilligil Ödüllerinin sırtlanıcısı, nikah şahidim, ustam, Nedret teyzem.. Türk Tiyatrosu yazar, yönetmen, oyuncu, hoca kısaca çok önemli bir tiyatro insanı ile vedalaşıyor. Tiyatronun divası... Sizlerin açtığı yolda bayrak bizde. Elden geldiğince.

Hep anlatırdı Nedret Teyze İlk sahneye çıkışı annemin hastalanması ile olmuş, onun yerine acil hazırlanmış. Sonrasında da ilk kendi rolündeki karakterin adı Belkıs imiş. 'Uğurumsun sen' derdi. Babamı, hocalığını bana anlatanım idi hep. Şimdi hepsine benden selam edin Nedret teyzeciğim. Nurlar içinde uyuyun."