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    • Magazin
    • 31.07.2021 11:54
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    • 31.07.2021 11:54
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    Yeşilçam'ın bir devi daha hayatını kaybetti! Nedret Güvenç kimdir? Gençliğinde pek çok filmde rol alan Nedret Çınar neden öldü?

    90 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Nedret Güvenç'ten acı haber geldi. Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç, sabaha karşı uykusunda hayatını kaybetti. 90 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu. Acı haberi duyuran tiyatrocu Nedim Saban, "Yangın acılarımız katlandı. Tiyatromuzun çınarı Nedret Güvenç’i kaybettik" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Sanat hayatı boyunca birçok ödülün sahibi olan sanatçı, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştı. Peki Nedret Güvenç kimdir?

    Yeşilçam'ın bir devi daha hayatını kaybetti!

    Yeşilçam'ın bir devi daha hayatını kaybetti! Nedret Güvenç kimdir? Gençliğinde pek çok filmde rol alan Nedret Çınar neden öldü? Sinema ve tiyatronun usta isimlerinden Nedret Güvenç 90 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının ölümü dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler Nedret Güvenç'in ölüm haberinin duyulmasının ardından duygularını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Bu acı haberin ardından Nedret Güvenç'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Nedret Güvenç kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki Nedret Güvenç kimdir? İşte usta oyuncu Nedret Güvenç'in biyografisi...

    Türk sinemasının efsane isimlerinden Nedret Güvenç sabaha karşı uykusunda vefat etti. Sinemanın ve tiyatronun usta ismi sanat hayatı boyunca birçok ödülün sahibi oldu. Birbirinden önemli projelerde yar alan Güvenç 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

    Usta sanatçının ölümü kısa sürede sosyal medyada yayılırken ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Güvenç'in ölümüyle yasa boğulan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak duygularını anlattı. Onlardan biri de Çiçek Dilligil oldu. Dilligil paylaştığı mesajda şu ifadelere ver verdi:

    "Babamın bayrağı taşıyan en tutkulu öğrencisi, annemin sırdaşı, omuzdaşı, 26 yıllık Avni Dilligil Ödüllerinin sırtlanıcısı, nikah şahidim, ustam, Nedret teyzem.. Türk Tiyatrosu yazar, yönetmen, oyuncu, hoca kısaca çok önemli bir tiyatro insanı ile vedalaşıyor. Tiyatronun divası... Sizlerin açtığı yolda bayrak bizde. Elden geldiğince.

    Hep anlatırdı Nedret Teyze İlk sahneye çıkışı annemin hastalanması ile olmuş, onun yerine acil hazırlanmış. Sonrasında da ilk kendi rolündeki karakterin adı Belkıs imiş. 'Uğurumsun sen' derdi. Babamı, hocalığını bana anlatanım idi hep. Şimdi hepsine benden selam edin Nedret teyzeciğim. Nurlar içinde uyuyun."

        ECE USLU: SEN HEPİMİZİN KIYMETLİSİYDİN

        Nedret Güvenç'in yeğeni oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj yayınladı:

        "Büyük teyzem Nedret Güvenç Bilgütay'ı maalesef dün sabaha karşı uykusunda kaybettik. Zorlu bir hayatın ardından kendisine harika bir hayat kurdu. Yetenekleri ve başarılarıyla donattı hayatını ve asıl benim için en önemli olanı kıymetli eşi rahmetli Okan Bilgitay ile birlikte aşklarını be aralarında ki saygıyı hiç bir zaman kaybetmeden ve o aşklarına hepimizi imrendirerek yaşadılar güzel hayatlarını. Aşkları ve birliktelikleri herkese örnek olabilecek kadar harikaydı, şimdi artık tekrar bir aradalar…. ve benim hayatımda çok önemli olan sevgili anneannem Nebile Fikriye Güvenç ile de beraberler artık ... Hepinizi çok seviyorum . Sen hepimizin çok kıymetlisiydin sevgili ve biricik teyzeciğim. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Işığınla aydınlat gittiğin yeri…
        Seni çok seviyorum. "

        NİLGÜN BELGÜN

        "Nedret Güvenç hanımı kaybetmişiz. Cennet mekanı olsun."

        SÜHA UYGUR

        "Nedret Güvenç… Türk tiyatrosu çok büyük bir sanatçıyı kaybetti… Başarılarla dolu altın bir devir ne yazık ki sona erdi… Sizi tanımak benim için çok büyük bir onur oldu… Tiyatro dünyasına ve Sevgili Nazan'a, Ece'ye ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum…"

            IŞIL YÜCESOY

            "Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak... Sayın NEDRET GÜVENÇ gibi çınarı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun."

            NEDRET GÜVENÇ KİMDİR?

            1930 yılında dünyaya gelen Nedret Güvenç, Ankara Devlet Konservatuarı'nda şan ve piyano eğitim aldı. Usta sanatçı daha sonra tiyatroya ağırlık vermeye karar verdi. 1948'de İzmir'de tiyatroya başlayan Güvenç, İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca İstanbul'a taşındı ve İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı.

            1959-1960 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da konuk oyuncu olarak sahneye çıkan sanatçı, sonrasında tekrar İstanbul'a döndü. Sayısız tiyatro oyununda başrol oynayan Güvenç'in bu dalda pek çok ödülü var.

                1974'te "En Büyük Kumar" ile yönetmenliğe başlayan sanatçı, 1995'te emekli olduğu İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan sonra "Tiyatro İstanbul" bünyesine katılmıştır.1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. Ayrıca Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini Güvenç yazmıştır.

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                Haberler Magazin Yeşilçam'ın bir devi daha hayatını kaybetti! Nedret Güvenç kimdir? Gençliğinde pek çok filmde rol alan Nedret Çınar neden öldü?