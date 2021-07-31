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    • Magazin
    • 31.07.2021 13:40
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    • 31.07.2021 13:40
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    Duyan küçük dilini yutacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan Reis'i kararını verdi

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen ismi Hüseyin Avni Danyal'ın yeni adresi belli oldu. 7 sezon hazırlıklarını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan yeni bir ayrılık haberi daha geldi. Diziyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son sezonda pek çok vedanın yaşandığı dizide neler olacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Hüseyin Avni Danyal Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle katılmıştı. Sezon finali bölümünde ise Savaş'ın ölümünden sorumlu olan Tufan ve Hızır Reis tutuklanmıştı. Kulislerde konuşulanlara göre, sevilen oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda ekranlarda yer alacak Yargı dizisiyle anlaştı.

    Ünlü oyuncunun yeni adresi belli oluyor!

    Duyan küçük dilini yutacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan Reis'i kararını verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle dahil olan usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal kısa sürede en sevilen isimlerden birisi olmuştu. Dizinin sezon finali bölümünde Savaş'ı öldürürken görüntüleri ortaya çıkan Hızır Çakırbeyli ve Tufan Reis polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hal böyle olunca akıllar yeni sezonda neler olacak sorusu gelmişti. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sevilen oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni projesiyle ekranlarda olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 sezondur Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan rolünü canlandıran Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisiyle el sıkıştı.

    VEDA EDİYOR

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen ismi Hüseyin Avni Danyal'ın yeni adresi belli oldu. 7 sezon hazırlıklarını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan yeni bir ayrılık haberi daha geldi.

    Diziyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son sezonda pek çok vedanın yaşandığı dizide neler olacağı merak ediliyor.

    Bilindiği üzere Hüseyin Avni Danyal Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle katılmıştı. Sezon finali bölümünde ise Savaş'ın ölümünden sorumlu olan Tufan ve Hızır Reis tutuklanmıştı.

        Kulislerde konuşulanlara göre, sevilen oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda ekranlarda yer alacak Yargı dizisiyle anlaştı.

        BOMBA AYRILIK İDDİASI

        1. sezondan bu yana kadroda yer alan Ozan Akbaba'nın yeni sezonun ilk bölümlerinde kadroya veda edeceği kulislerde konuşuluyor. Öte yandan bu iddialara dair dizinin yapım şirketinden ve Ozan Akbaba'dan henüz bir açıklama gelmedi.

        Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

            PELİN AKİL VEDA ETTİ

            Ünlü oyuncu Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini üzecek haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

            Akil binlerce beğeni alan paylaşımına, "Tüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç..." notunu ekledi.
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