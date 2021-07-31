Duyan küçük dilini yutacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan Reis'i kararını verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle dahil olan usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal kısa sürede en sevilen isimlerden birisi olmuştu. Dizinin sezon finali bölümünde Savaş'ı öldürürken görüntüleri ortaya çıkan Hızır Çakırbeyli ve Tufan Reis polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hal böyle olunca akıllar yeni sezonda neler olacak sorusu gelmişti. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sevilen oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni projesiyle ekranlarda olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 sezondur Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan rolünü canlandıran Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisiyle el sıkıştı.

VEDA EDİYOR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen ismi Hüseyin Avni Danyal'ın yeni adresi belli oldu. 7 sezon hazırlıklarını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan yeni bir ayrılık haberi daha geldi.