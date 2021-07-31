Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ve sevgilisi Ecem Çırpan 6 ay sonra kaçmayı bıraktı! El ele pozlar... Altı aydır aşk yaşayan usta sanatçı Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin (36) ile tescilli güzel Ecem Çırpan (24), ilk kez Nişantaşı'nda el ele görüntülendi.
İlişkilerini bir süredir gizli ve gözlerden uzak yaşayan model Ecem Çırpan ile Lider Şahin, Nişantaşı'nda çıktıkları alışveriş turunda objektiflere yakalandı.
12 YAŞ FARK!
İşleri nedeniyle İstanbul'a dönen Lider Şahin ile kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi, Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, bir kafede soluklandıktan sonra girdikleri mağazadan el ele çıktı.