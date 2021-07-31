Ünlü sanatçı Fedon saat 00:00'da başlayan müzik yasağına destek verdi

Şarkıcı Fedon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı müzik kısıtlamasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Fedon, gece 24.00'ten sonra gelen müzik kısıtlanmasının faydalı olduğunu savundu.
"CUMHURBAŞKANIMIZ İYİ YAPTI"
Kararın makul ve iyi bir karar olduğunu belirten Fedon, "Egoistçe konuşursam doğru değil ama doğru açıdan bakarsam çok makul ve iyi bir karar. Sayın Cumhurbaşkanı iyi yaptı. Gece 24.00'ten sonra yaşam tarzı kötüye gider. Tehlikeler ikiye üçe katlanır." ifadelerini kullandı.
"GECE HAYATI ÇOK MAKUL DEĞİL"
Posta'ya konuşan Fedon, "Ama gece hayatı asıl 24.00'ten sonra başlamaz mı?" sorusuna şöyle cevap verdi:
"24.00'ten sonraki hayat çok makul değil.
"ALKOL, KAZALAR, KAVGALAR..."
O saatten sonra alkol, kazalar, kavgalar artıyor. Sabah işe gidecek adam uyanamıyor. Eski kafalı ya da yobaz bir adam değilim ama şimdilik durun. Otur kardeşim, kulaklığını tak, dinle müziğini. İlle eller havaya yapıp da alkolün getirdiği bazı rahatlıklara ne gerek var?
"SAHNEDE BEŞ SAAT KALSAN DA SENİ DİNLENMEZLER"
Fedon, "Müzik kısıtlaması kararını olumlu bulduğunuzu söylüyorsunuz ama yıllarca gece geç saatlere kadar sahne aldınız?" sorusu üzerine ise şunları söyledi:
"23.00'te sahneye çıkıp gece 04.00'te inerdim. Beş saat sahnedeydim. Rahmetli dostum Ferdi Özbeğen, "Evladım bir buçuk saat sahnede kaldıktan sonra izleyici artık uçar, sen sahnede beş saat kalsan da seni dinlemez" derdi."