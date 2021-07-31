Ünlü sanatçı Fedon saat 00:00'da başlayan müzik yasağına destek verdi

"CUMHURBAŞKANIMIZ İYİ YAPTI"

Kararın makul ve iyi bir karar olduğunu belirten Fedon, "Egoistçe konuşursam doğru değil ama doğru açıdan bakarsam çok makul ve iyi bir karar. Sayın Cumhurbaşkanı iyi yaptı. Gece 24.00'ten sonra yaşam tarzı kötüye gider. Tehlikeler ikiye üçe katlanır." ifadelerini kullandı.

"GECE HAYATI ÇOK MAKUL DEĞİL"

Posta'ya konuşan Fedon, "Ama gece hayatı asıl 24.00'ten sonra başlamaz mı?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"24.00'ten sonraki hayat çok makul değil.