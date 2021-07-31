Kırmızı Oda'nın 2. sezonunda peş peşe vedalar! Henüz şoku atlatılamamışken öyle bir isim gitti ki herkes büyük bir şok yaşayacak. İlk sezonuyla çok konuşulan Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'dan sonra bir ayrılık daha yaşanıyor. Geçtiğimiz ay bomba gibi bir sezon finali bölümüyle yaz tatiline giren Kırmızı Oda'da bilindiği üzere Erkan Petekkaya'nın vedası dizinin sıkı takipçilerini kahretmişti. Geçen ay paylaşım yapan Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuş ve gerekçesini de açıklamıştı. Sadi karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılması izleyicileri şaşırtırken fenomen dizide bir ayrılık daha yaşandı. Dizide Zafer karakterini canlandıran Yiğit Özşener, Barbaroslar dizisinin kadrosuna katıldı.

BİR VEDA DAHA

Kırmızı Oda'nın Zafer'i Yiğit Özşener'in vedası herkesi şaşırtı. Dizide Zafer karakterine hayat veren Yiğit Özşener'in TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar'ın kadrosuna katıldığı dizinin tanıtımında ortaya çıktı.