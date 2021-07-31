Bir Zamanlar Çukurova'dan yok artık dedirtecek transfer! Yerine öyle bir isim geliyor ki... Bir Zamanlar Çukurova'da hem veda hem transfer gelişmesi yaşanırken 4. sezon hazırlıkları da sürüyor. Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi ise izleyicileri kahredecek. Bilindiği üzere bu sezon Bir Zamanlar Çukurova dizisine pek çok ünlü isim veda etti. Hal böyle olunca transfer gelişmeleri kulislerde sık sık konuşuluyor. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için çalışmalara başladı. Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın vedasıyla dizide neler yaşanacağı merak ediliyordu. Bu sezon Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki performansıyla takdir toplayan İbrahim Çelikkol'a Çukurova ekibinden transfer teklifi götürüldüğü bildirildi.

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Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri kahredecek. Hal böyle olunca transfer gelişmeleri kulislerde sık sık konuşuluyor. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için çalışmalara başladı.