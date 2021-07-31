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    • Magazin
    • 31.07.2021 09:11
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    • 31.07.2021 09:24
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    Pınar Deniz ve sevgilisi Yiğit Kirazcı el ele yakalandı! Telefonunu taytına sıkıştıran Pınar herkesi güldürdü

    Bir set aşkı daha gerçek oldu... 'Aşkın Kıyameti' isimli filmde birlikte rol olan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın aşk yaşadığı söylentileri, kulaktan kulağa yayıldı. 27 yaşındaki Deniz ile 37 yaşındaki Kirazcı, çekimleri tamamlar tamamlamaz soluğu tatilde aldı. Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı çifti ilk olarak Marmaris tatilinde birlikte görüntülenmişti. Utangaç aşıklar bu kez de Bebek'te görüntülendi. Spordan çıktığını belirten Pınar Deniz'in telefonunu taytına sıkıştırdığı anlar yüzleri güldürdü.

    Pınar Deniz ve sevgilisi Yiğit Kirazcı el ele yakalandı!

    Bir set aşkı daha gerçek oldu. Birlikte rol aldıkları filmde sonra sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

    Bebek'te bir mekanda kahve molası veren Yiğit Kirazcı ve Pınar Deniz, Marmaris tatili sonrası ilk kez el ele görüntülendi. Koyu bir sohbete dalan çiftten Deniz'in yüzünden gülücük eksik olmadı.

    Görüntülendiklerini fark edince utangaç tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu aşıklar, basın mensuplarının ricasını kırmadı ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

        Spordan çıktığını ve sevgilisi ile bir araya geldiğini belirten 27 yaşındaki güzel, telefonunu taytının üst kısmına tutturarak, ilginç bir görüntü ortaya çıkmasına neden oldu.

        Yeni projelerinin başlamak üzere olduğunu belirten ünlü çift, "İkimiz de yeni projelerimize odaklandık, umarım başarılı işler olur" ifadelerini kullandılar.

        Pandemi süresince hep evde kaldıklarını belirten ikili, "Kısa bir tatil yaptıktan sonra geldik, pek dışarı çıkmadık. İkimiz de evcimen insanlar olduğumuz için dışarıyı pek aramadık" dediler.

            Yeni bir aşka yelken açan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, çekimler tamamlanır tamamlanmaz tatile çıkmıştı.

            Marmaris'te kaldıkları otelin iskelesinde görüntülenen çift, etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeden önce öpüştü sonra doyasıya birbirine sarılmıştı.
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            Haberler Magazin Pınar Deniz ve sevgilisi Yiğit Kirazcı el ele yakalandı! Telefonunu taytına sıkıştıran Pınar herkesi güldürdü