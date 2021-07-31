Pınar Deniz ve sevgilisi Yiğit Kirazcı el ele yakalandı! Telefonunu taytına sıkıştıran Pınar herkesi güldürdü

Bir set aşkı daha gerçek oldu. Birlikte rol aldıkları filmde sonra sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.
Bebek'te bir mekanda kahve molası veren Yiğit Kirazcı ve Pınar Deniz, Marmaris tatili sonrası ilk kez el ele görüntülendi. Koyu bir sohbete dalan çiftten Deniz'in yüzünden gülücük eksik olmadı.
Görüntülendiklerini fark edince utangaç tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu aşıklar, basın mensuplarının ricasını kırmadı ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.