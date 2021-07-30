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    • Magazin
    • 30.07.2021 20:38
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    • 30.07.2021 21:05
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    Manavgat’taki yangın sonrası felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! İşte son durumu...

    Manavgat’taki yangın sonrası felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Manavgat’ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve 4 bölgeye sıçrayan yangına müdahaleler tüm hızıyla sürerken, gözyaşları içinde çiftliğinin zarar gördüğünü belirten Tuğba Özay'dan yeni haber geldi. Onur Akay, yaşadığı üzüntü sonrası felç geçiren Özay’ın son durumu hakkında açıklamada bulundu. İşte yangın sonrası hastanelik olan Tuğba Özay’ın son durumu...

    Tuğba Özay’dan haber var! İşte son durumu...

    Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangında eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü.

    Tuğba Özay sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.

    Onur Akay ise sosyal medya üzerinden kötü haberi veren ve sinir krizi geçiren Özay'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

    ÇİFTLİĞİNDE SIKINTI YOK!
    Ünlü mankenin yakın dostu Akay, Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğunu ifade ederek "Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş" dedi.

        SAĞLIK DURUMU HAKKINDA DA KONUŞTU
        Akay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güvenlik güçleri olay yerine insanların girmesine izin vermediğinden, Tuğba Özay da bilgi alamayınca sinir krizi geçirdi. Ancak Tuğba'nın sağlık durumu şu an çok iyi ve annesinin yanında dinleniyor"

        TUĞBA ÖZAY'DAN YENİ PAYLAŞIM!
        Ünlü manken ahırda bulunan atının yangın nedeniyle telef olduğunu belirterek bir açıklama yaptı. Özay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Normalde yayınlamazdım ama yangının acısını herkes ama herkes iliklerine dek hissetsin istiyorum! 2007'de büyük bir yangın felaketi yaşamıştık ve 14 yıl sonra daha da büyüğünü yaşadık!

        Manavgat halkı üç gündür uyumuyor. Manavgat halkı elektriksiz, susuz. Manavgat halkının evleri, tarlaları, hayvanları, iş yerleri yandı! Manavgat halkının ciğerleri yandı, yürekleri yandı. Ormanlarımız, köylerimiz, vatanımız yandı. Geçen sene fotoğraftaki 'Tarçı'n ile çok eğlenceli videolar çekip yayınlamıştım.

            Aradan 1 sene geçti ve Tarçın'ın ciğerleri yangının yaydığı karbonmonoksite dayanamadı. Bu şerefsizliği, alçaklığı, hainliği yapanlar, memlekete duyarsız olanlar, mahalle yanarken gülme, eğlenme derdinde olan soysuzlar elbette ki Tarçın'ın gittiği cennette yer bulamayacaklar! Çünkü onlar hem yaşarken, hem de öldükten sonra yanacaklar! Yaktığınız yerden yanacaksınız! Çok geçmiş olsun"
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            Haberler Magazin Manavgat’taki yangın sonrası felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! İşte son durumu...