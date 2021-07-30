Manavgat’taki yangın sonrası felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! İşte son durumu...

Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangında eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü.
Tuğba Özay sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.
Onur Akay ise sosyal medya üzerinden kötü haberi veren ve sinir krizi geçiren Özay'ın son durumu hakkında bilgi verdi.
ÇİFTLİĞİNDE SIKINTI YOK!
Ünlü mankenin yakın dostu Akay, Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğunu ifade ederek "Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş" dedi.