Manavgat’taki yangın sonrası felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! İşte son durumu...

TUĞBA ÖZAY'DAN YENİ PAYLAŞIM!

Ünlü manken ahırda bulunan atının yangın nedeniyle telef olduğunu belirterek bir açıklama yaptı. Özay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Normalde yayınlamazdım ama yangının acısını herkes ama herkes iliklerine dek hissetsin istiyorum! 2007'de büyük bir yangın felaketi yaşamıştık ve 14 yıl sonra daha da büyüğünü yaşadık!