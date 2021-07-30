Tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük yalanı ayyuka çıkınca Haluk Levent özür diledi 'galeyana geldim!' Türkiye'yi kandırdı

HALUK LEVENT'TEN ÖZÜR

Gerçeğin ortaya çıkması sonrası Haluk Levent'ten pişmanlık ve özür paylaşımı geldi. Levent yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"O kadar çok paylaşıldı ki, o kadar çok etiketlendi ki ben de bu tweeti atmıştım. Bu tweetten sonra her gün Ecem'e ulaşmaya çalıştık. Az önce İletişim Başkanlığı bu olayın sahte olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan ahlaksızlıktır. Ben de galeyana geldiğim için sizlerden özür diliyorum."