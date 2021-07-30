Tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük yalanı ayyuka çıkınca Haluk Levent özür diledi 'galeyana geldim!' Türkiye'yi kandırdı... Twitter'da Ecem Güçlük adlı bir hesabından yaptığı paylaşımlar büyük yankı uyandırmıştı. "İstanbul Sarıyer'de 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığı ve tecavüz edenleri mahkemenin serbest bıraktığı" yönünde paylaşılan bilgiler sonrası #ecemgüçlükyalnızdegildir başlığı altında destek mesajları atılmıştı. Bunlardan biri de Haluk Levent'ten gelmişti. Ancak bu hesabın da, olayların yalan olduğu ifşa olunca Haluk Levent, Twitter'dan açıklama yaptı.
'Tecavüze uğradım' demişti! Ecem Güçlük erkek çıktı!
Sosyal medyada birkaç gün önce Ecem Güçlük adını taşıyan bir hesap tarafından bir dizi paylaşım yapılmış, sosyal medyada TT olan bu paylaşımlarda, söz konusu Ecem Güçlük adlı kişinin 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığı ve bu kişilerin herhangi bir ceza almadıkları iddia edilmişti.
Bu paylaşımlara inanıp destek verenler arasında, AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent de vardı.