Survivor iyice aşk adasına döndü Acun Ilıcalı'nın bile beklemediği yerden geldi! Aleyna Çalışkan aşkı buldu görümce de ortaya çıktı

Bat bilmem ne, Bat bir şey… Artık şunu bir aşalım. Çünkü bunların hiçbiri genel anlamda doğru değil ve çok sıkıldım" açıklamasında bulunmuştu ama yeni sevgilisi milyonları şok içerisinde bıraktı! İkilinin sevgili olduğu ise iddialara göre tek bir yorumla ortaya çıktı.