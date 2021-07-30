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    • Magazin
    • 30.07.2021 11:28
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    • 30.07.2021 11:28
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    Survivor iyice aşk adasına döndü Acun Ilıcalı'nın bile beklemediği yerden geldi! Aleyna Çalışkan aşkı buldu görümce de ortaya çıktı

    Survivor bitti yankıları dinmedi... TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunun şampiyonu İsmail Balaban olmuştu. Ancak gelin görün ki İsmail Balaban dışında herkes magazin gündeminde kendisine yer buluyor. O isimlerden biri de Aleyna Çalışkan. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan'ın performansı beklenenin çok çok altında kalsa da, gerek girdiği polemiklerle gerekse güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Aleyna Çalışkan'ın Survivor'dan sonra şansı döndü. İddialara göre Aleyna Çalışkan aradığı aşkı yine Survivor'da buldu. Bakın o isim kim.

    Survivor iyice aşk adasına döndü

    Survivor iyice aşk adasına döndü Acun Ilıcalı'nın bile beklemediği yerden geldi! Aleyna Çalışkan aşkı buldu görümce de ortaya çıktı... 14 sezondur yayınlanan Survivor, 2021 sezonuyla TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar, yarışma sonrası sosyal medyayı sallıyor. Emin Günenç'in diskalifiye olmasının ardından gönüllüler takımına gelen Aleyna Çalışkan son günlerin en çok dikkat çeken isimlerinden biri.

    Olay sonrasında ise "Acun Ilıcalı bile bu kadarını beklemiyordur" yorumları arka arkaya geldi. Birçok kişi ise ikilinin Dominik adasında evleneceğini dile getirirken; Acun Ilıcalı'nın ise nikah şahidi olacağı konuşulmaya başlandı. Peki, neler oluyor? Survivor Aleyna kiminle sevgili oldu?

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümleri reyting rekorları kırılarak izleniyordu. Sevilerek takip edilen başarılı yarışmanın sonrasında tüm yarışmacılar normal hayatlarına dönmüş, sosyal medya hesaplarını ise aktif bir şekilde kullanmaya başlamışlardı.

        Survivor Aleyna'nın yeni aşkı ise sosyal medyada büyük patlak verdi! İşte Survivor Aleyna'nın aşkı olduğu iddia edilen o isim.

        Survivor Batuhan sosyal medya hesabı üzerinden; "Arkadaşlar, adımın konseyde tekrar tekrar gündeme gelmesi gibi çıktıktan sonrada bir konuda aşırı rahatsızım. Artık beni birileriyle yakıştırmayı bırakın. "Bat" kelimesini artık kullanmayın.

        Bat bilmem ne, Bat bir şey… Artık şunu bir aşalım. Çünkü bunların hiçbiri genel anlamda doğru değil ve çok sıkıldım" açıklamasında bulunmuştu ama yeni sevgilisi milyonları şok içerisinde bıraktı! İkilinin sevgili olduğu ise iddialara göre tek bir yorumla ortaya çıktı.

            İkilinin isimlerinin bir araya gelmesi ise hayranlarında büyük bir şok yaşattı. Aleyna Çalışkan'ın kısa bir süre önce paylaşımına Survivor Batuhan ve Survivor Batuhan'ın kardeşi sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulundu.

            Batuhan Karacakaya "Güzelll" yorumunda bulunurken; Batuhan'ın kardeşi ise emojiler bıraktı.

            İkili sevgili oldukları yönünde bir açıklama bulundurmasalar bile hayranları ikilinin sevgili olmasını çok istiyorlar.
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            Haberler Magazin Survivor iyice aşk adasına döndü Acun Ilıcalı'nın bile beklemediği yerden geldi! Aleyna Çalışkan aşkı buldu görümce de ortaya çıktı