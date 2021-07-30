Survivor iyice aşk adasına döndü Acun Ilıcalı'nın bile beklemediği yerden geldi! Aleyna Çalışkan aşkı buldu görümce de ortaya çıktı... 14 sezondur yayınlanan Survivor, 2021 sezonuyla TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar, yarışma sonrası sosyal medyayı sallıyor. Emin Günenç'in diskalifiye olmasının ardından gönüllüler takımına gelen Aleyna Çalışkan son günlerin en çok dikkat çeken isimlerinden biri.
Olay sonrasında ise "Acun Ilıcalı bile bu kadarını beklemiyordur" yorumları arka arkaya geldi. Birçok kişi ise ikilinin Dominik adasında evleneceğini dile getirirken; Acun Ilıcalı'nın ise nikah şahidi olacağı konuşulmaya başlandı. Peki, neler oluyor? Survivor Aleyna kiminle sevgili oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümleri reyting rekorları kırılarak izleniyordu. Sevilerek takip edilen başarılı yarışmanın sonrasında tüm yarışmacılar normal hayatlarına dönmüş, sosyal medya hesaplarını ise aktif bir şekilde kullanmaya başlamışlardı.