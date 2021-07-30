Kardeşlerim'den bir müjde üstüne de veda gelişmesi! Seyircisi buna hiç hazır değil. Cumartesi günleri ATV ekranlarında milyonlarca izleyici tarafından sevilerek takip edilen Kardeşlerim dizisinde hem müjdeli hem de üzecek haberler geldi. Fenomen dizinin çekimlerinin gelecek haftalarda başlayacağı bilgisine ulaşılırken oyunculardan birisinin veda edeceği haberi seyircileri kahretti. TV100'den Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayşe karakterinin canlandıran Çağla Şimşek'in kadrodan ayrılacak. Yaşanan bu gelişme izleyicileri şok etti. Ayrıca aynı haberde yer alan bilgilere göre dizide peş peşe vedalar yaşanacak.

2. SEZON MÜJDESİ

Geçtiğimiz ay dikkat çeken bir sezon finali bölümüyle tatile giren Kardeşlerim dizisinden müjdeli haber geldi. Gelen son bilgilere göre sevilen dizinin çekimlerinin Ağustos ayının ikinci haftasında başlanacak.