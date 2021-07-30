Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Hüsnü Çoban'dan sonra sarsacak gelişme! Yoksa Zafer Ergin... 16 yıldır Kanal D ekranlarında milyonlarca izleyici tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da bir dönemin sonu geliyor. İlk olarak Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın projeden ayrıldığı iddiaları büyük bir şok yaratmıştı. Özgür Ozan yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde rol alacak. Kulislerde şu an Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

HÜSNÜ ÇOBAN'DAN SONRA RIZA BABA MI?

Arka Sokaklar dizisiyle ilgili şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrıldığına dair iddialar kulislerde konuşuluyor.