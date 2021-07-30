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    • Magazin
    • 30.07.2021 11:41
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    • 30.07.2021 11:42
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    Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Hüsnü Çoban'dan sonra sarsacak gelişme! Yoksa Zafer Ergin...

    2006 yılından bu yana Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Arka Sokaklar dizisiyle ilgili şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrıldığına dair iddialar kulislerde konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Hüsnü Komiser rolüyle adından söz ettiren Özgür Ozan'ın Aşk Taktikleri'nin kadrosuna katıldığı bilgisi Arka Sokaklar hayranlarını sarstı. Şimdi de Rıza Baba'yı canlandıran Arka Sokaklar'a veda edeceğinin kulislerde gündeme getirilmesi tüm herkesi şok etti. Dizinin sıkı takipçileri şu an Eylül ayında Hüsnü Komiser ve Rıza Baba ile ilgili iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağına odaklandı.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'dan sonra sarsacak gelişme!

    Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Hüsnü Çoban'dan sonra sarsacak gelişme! Yoksa Zafer Ergin... 16 yıldır Kanal D ekranlarında milyonlarca izleyici tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da bir dönemin sonu geliyor. İlk olarak Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın projeden ayrıldığı iddiaları büyük bir şok yaratmıştı. Özgür Ozan yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde rol alacak. Kulislerde şu an Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

    HÜSNÜ ÇOBAN'DAN SONRA RIZA BABA MI?

    Arka Sokaklar dizisiyle ilgili şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrıldığına dair iddialar kulislerde konuşuluyor.

    Son günlerde Rıza Baba karakteriyle sevilen Zafer Ergin'in projeye veda ettiği iddialar arasında yer aldı. Bu iddiaların artması izleyicileri telaşlandırdı.

    İddiaların giderek artmasının hemen ardından Rıza Baba öldü mü sorusu hakkkındaki araştırmalar artış gösterdi. Ancak henüz dizinin yapımcı şirketinden bir açıklama gelmediğini belirtelim.

        Geçtiğimiz günlerde Hüsnü Komiser rolüyle adından söz ettiren Özgür Ozan'ın Aşk Taktikleri'nin kadrosuna katıldığı bilgisini Arka Sokaklar hayranlarını sarstı.

        Şimdi de Rıza Baba'yı canlandıran Arka Sokaklar'a veda edeceğinin kulislerde gündeme getirilmesi tüm herkesi şok etti.

        Dizinin sıkı takipçileri Eylül ayında Hüsnü Komiser ve Rıza Baba ile ilgili iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağına odaklandı.

            ÖZGÜR OZAN'DAN YENİ PROJE

            Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşuluyor. Çocukluğundan bu yana dizide Tekin Çoban olarak anılan Onur ve Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik de sezon finali bölümünde diziye veda eden isimler oldu.

            Kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacağı konuşuluyor.
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