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    • Magazin
    • 30.07.2021 14:57
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    • 30.07.2021 14:57
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    İrem Helvacıoğlu'na ne oldu eridi tükendi bitti! Baş Belası'nın İpek'i bir deri bir kemik kalınca herkes endişelendi ama...

    Hepimizin Sen Anlat Karadeniz adlı dizide canlandırdığı 'Nefes' karakteriyle tanıdığı İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz'le Seni Çok Bekledim'de başrolde yer almış sonrasında dizisi bekleneni veremeyince final yapmıştı. Şimdilerde atv ekranlarında yayınlanan Baş Belası adlı dizide İpek karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Oldukça zayıfladığı görülen İrem Helvacıoğlu'nun hasta olup olmadığı merak edildi. Peki İrem Helvacıoğlu'nun hastalığı ne?

    İrem Helvacıoğlu'na ne oldu?

    İrem Helvacıoğlu'na ne oldu eridi tükendi bitti! Baş Belası'nın İpek'i bir deri bir kemik kalınca herkes endişelendi ama... Ünlü oyuncu ve türkücü Özcan Deniz ile birlikte başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinden sonra Baş Belası dizisi ile ekranlara dönen ünlü ve güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medyaya yansıyan son görüntüleri ile sevenlerini bir hayli üzdü. Helvacıoğlu'nun son halini görenler, üzüntülerini de sosyal medya üzerinden dile getirdi.

    31 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, Türkiye'de adını ilk olarak 2010 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde rol alarak duyurdu. Ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Helvacıoğlu, daha sonrasında ise Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları, No: 309, Sen Anlat Karadeniz ve Seni Çok Bekledim dizilerinde rol aldı.

    Seni Çok Bekledim dizisi, geçtiğimiz aylarda düşük reytinglerden dolayı final yapınca, İrem Helvacıoğlu da soluğu yeni projesi olan Baş Belası dizisinde aldı. Burada "İpek" karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Helvacıoğlu, sosyal medyaya yansıyan son halleri ile sevenlerini bir hayli üzdü.

        Yer aldığı dizilerin haricinde Aşkın Dili, Organik Aşk Hikayeleri, Babası, Kızım ve Ben ve Eflatun gibi filmlerde de boy gösteren İrem Helvacıoğlu, verdiği kilolardan sonra ortaya koyduğu görüntüsü ile sevenlerini hem üzdü hem de korkuttu.

        O HALLERİYLE SEVENLERİNİ ÇOK KORKUTTU HERKES HASTALIKTAN ŞÜPHELENDİ

        Sen Anlat Karadeniz dizisinde başrolde yer aldıktan sonra adını Türkiye'de geniş kitlelere ulaştırmayı başaran İrem Helvacıoğlu, şimdilerde Baş Belası dizisinde yer alıyor. Ünlü oyuncunun sosyal medyaya yansıyan zayıflamış hali, sevenlerini çok korkuttu.

        Çok fazla kilo verdiği görünen Helvacıoğlu'nun neden ve nasıl kilo verdiği de ortaya çıktı. Sevenleri, Helvacıoğlu'nun bir hastalıktan dolayı zayıflamış olabileceğini düşünerek epey endişelenmişti. Ancak neyse ki ünlü oyuncunun zayıflamasının sebebinin hastalık olmadığı anlaşıldı.

            NEDEN ZAYIFLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

            Ortaya çıkan bilgilere göre İrem Helvacıoğlu kilo vermeyi kendisi tercih etti. Bunun için özel bir diyet yöntemi uygulayan Helvacıoğlu'nun, pesketaryen beslenme diyeti ile 20 kilo verdiği öğrenildi.

            Söz konusu diyete bağlı kalan ünlü oyuncu, sadece deniz ürünleri tüketerek besleniyor.
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