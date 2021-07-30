İrem Helvacıoğlu'na ne oldu eridi tükendi bitti! Baş Belası'nın İpek'i bir deri bir kemik kalınca herkes endişelendi ama... Ünlü oyuncu ve türkücü Özcan Deniz ile birlikte başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinden sonra Baş Belası dizisi ile ekranlara dönen ünlü ve güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medyaya yansıyan son görüntüleri ile sevenlerini bir hayli üzdü. Helvacıoğlu'nun son halini görenler, üzüntülerini de sosyal medya üzerinden dile getirdi.
31 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, Türkiye'de adını ilk olarak 2010 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde rol alarak duyurdu. Ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Helvacıoğlu, daha sonrasında ise Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları, No: 309, Sen Anlat Karadeniz ve Seni Çok Bekledim dizilerinde rol aldı.
Seni Çok Bekledim dizisi, geçtiğimiz aylarda düşük reytinglerden dolayı final yapınca, İrem Helvacıoğlu da soluğu yeni projesi olan Baş Belası dizisinde aldı. Burada "İpek" karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Helvacıoğlu, sosyal medyaya yansıyan son halleri ile sevenlerini bir hayli üzdü.