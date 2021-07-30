İrem Helvacıoğlu'na ne oldu eridi tükendi bitti! Baş Belası'nın İpek'i bir deri bir kemik kalınca herkes endişelendi ama... Ünlü oyuncu ve türkücü Özcan Deniz ile birlikte başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinden sonra Baş Belası dizisi ile ekranlara dönen ünlü ve güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medyaya yansıyan son görüntüleri ile sevenlerini bir hayli üzdü. Helvacıoğlu'nun son halini görenler, üzüntülerini de sosyal medya üzerinden dile getirdi.