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    • Magazin
    • 30.07.2021 18:09
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    • 30.07.2021 18:09
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    Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrıldı mı? Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen aşkı bitti mi? Açıklama geldi...

    Özellikle magazin gündeminş yakından takip edenler tarafından Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrıldı mı? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırır oldu. Özellikle Atiye dizisindeki başarılı performansı ile hafızalara kazınan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, yaklaşık iki yıldır Umut Evirgen ile birlikteydi ve ayrılık iddiaları gündemde büyük yankı uyandırdı. Peki Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen aşkı bitti mi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrıldı mı?

    Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrıldı mı? Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen aşkı bitti mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılıyor. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çift ile ilgili çıkan haberler magazine gündemine bomba gibi düştü ve detaylar merak konusu oldu. Peki Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen büyük aşkı sona mı erdi, çift yollarını ayırdı mı?

    MELİSA ŞENOLSUN VE UMUT EVİRGEN AŞKI BİTTİ Mİ?

    Snob Magazin'in haberine göre; Melisa Şenolsun'un yakın çevresine, "Umut ile tekrar bir araya gelme ihtimalimiz yok. Kesin olarak bitti" dediği öğrenildi. Şenolsun ve Evirgen'in dikkat çekmemek adına sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürdükleri ifade edildi.

    "AŞKI ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLİM"

    Melisa Şenolsun, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna "Aslında tanımlayabilecek kadar da çok aşk sığdırmadım hayatıma. Henüz tam anlamıyla çözebilmiş değilim aşkı. Duygu yoğunluğu yüksek, hormonal bir durum diyelim." yanıtını vermişti.

    MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

    Cesur pozlarıyla gündemde yer alan Melisa Şenolsun, biyografisi ile araştırılıyor. İşte, Melisa Şenolsun hakkında merak edilen bazı bilgiler;

        Aslen İzmirli olan Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde dünyaya geldi. Oyuncu Efecan Şenolsun'un kardeşi olan genç oyuncu, dizi kariyerine 2015 yapımı Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Şükrü Özyıldız, Bensu Soral, Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaştığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırdı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam eden Melisa Şenolsun, 2018 yapımı Nefes Nefese'de narin ama olmadık tehlikelere atılabilecek kadar da gözü kara bir kız olan Rüya'yı canlandırdı. Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisinde rol aldı.
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