Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrıldı mı? Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen aşkı bitti mi? Açıklama geldi...

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrıldı mı? Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen aşkı bitti mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılıyor. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çift ile ilgili çıkan haberler magazine gündemine bomba gibi düştü ve detaylar merak konusu oldu. Peki Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen büyük aşkı sona mı erdi, çift yollarını ayırdı mı?
MELİSA ŞENOLSUN VE UMUT EVİRGEN AŞKI BİTTİ Mİ?
Snob Magazin'in haberine göre; Melisa Şenolsun'un yakın çevresine, "Umut ile tekrar bir araya gelme ihtimalimiz yok. Kesin olarak bitti" dediği öğrenildi. Şenolsun ve Evirgen'in dikkat çekmemek adına sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürdükleri ifade edildi.
"AŞKI ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLİM"
Melisa Şenolsun, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna "Aslında tanımlayabilecek kadar da çok aşk sığdırmadım hayatıma. Henüz tam anlamıyla çözebilmiş değilim aşkı. Duygu yoğunluğu yüksek, hormonal bir durum diyelim." yanıtını vermişti.
MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?
Cesur pozlarıyla gündemde yer alan Melisa Şenolsun, biyografisi ile araştırılıyor. İşte, Melisa Şenolsun hakkında merak edilen bazı bilgiler;