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    • Magazin
    • 30.07.2021 12:58
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    • 30.07.2021 12:58
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    EDHO'ya beklenirken Teşkilat kaptı! Artık Çakır-Memati ikilisini bir arada görmek hayal

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Hasan Sabbah karakteriyle adından söz ettiren Gürkan Uygun'un yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu. Bir süredir kulislerde Gürkan Uygun'un ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılacağı konuşuluyordu. Hatta dizinin seyircileri yıllar sonra Memati Baş ve Süleyman Çakır'ı bir arada görmenin hayalini kuruyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat dizisi bomba bir transfere imza attı. Yeni sezon çekimleri yakında başlayacak olan dizinin kadrosuna Gürkan Uygun dahil oldu. Daha önce kadrosuna Hakan Boyav'ı katan dizide neler olacağı merak konusu.

    EDHO'ya bekleniyordu! Ancak son anda...

    EDHO'ya beklenirken Teşkilat kaptı! Artık Çakır-Memati ikilisini bir arada görmek hayal. TRT 1 ekranlarında ilk sezonuyla ekranlara gelen Teşkilat dizisi dikkat çeken bir transfere imza attı. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun sezon sonu projeye veda etmişti. Yaşanan bu gelişme Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelecek söylentilerini artırsa da gerçek ortaya çıktı. Önce Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat dizisi şimdi de Gürkan Uygun'u kadroya dahil etti. Dizinin çekimlerinin birkaç hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

    GÜRKAN UYGUN, TEŞKİLAT DİZİSİNİN KADROSUNDA!

    Hasan Sabbah karakteriyle Uyanış Büyük Selçuklu dizisine damgasını vuran Gürkan Uygun'un yeni sezonda yer alacağı dizi netlik kazandı.

    Bir süredir kulislerde Gürkan Uygun'un ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılacağı konuşuluyordu.

    Hatta dizinin seyircileri yıllar sonra Memati Baş ve Süleyman Çakır'ı bir arada görmenin hayalini kuruyordu.

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat dizisi bomba bir transfere imza attı. Yeni sezon çekimleri yakında başlayacak olan dizinin kadrosuna Gürkan Uygun dahil oldu.

        Daha önce kadrosuna Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı katan dizide neler olacağı merak konusu oluyor.

        UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'DAN AYRILMIŞTI

        Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle gönüllere taht kuran Gürkan Uygun bilindiği üzere son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah'ı canlandırmıştı.

            HERHANGİ BİR GÖRÜŞME OLMADI

            TV100'den Birsen Altuntaş ünlü oyuncu ile EDHO'nun yapımcı firması arasında bir görüşme yaşanmadığı ifade etti. Ayrıca geçtiğimiz hafta Gürkan Uygun'un yeni projeleri değerlendirdiğini duyurmuştu.

            Seyircilerin aklına Kurtlar Vadisi'nin 1. ve 2. sezonundaki Çakır ve Memati dostluğu gelmişti. Ancak hevesler kursakta kaldı ve Gürkan Uygun Teşkilat dizisinin kadrosuna katıldı.
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