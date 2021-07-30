EDHO'ya beklenirken Teşkilat kaptı! Artık Çakır-Memati ikilisini bir arada görmek hayal. TRT 1 ekranlarında ilk sezonuyla ekranlara gelen Teşkilat dizisi dikkat çeken bir transfere imza attı. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun sezon sonu projeye veda etmişti. Yaşanan bu gelişme Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelecek söylentilerini artırsa da gerçek ortaya çıktı. Önce Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat dizisi şimdi de Gürkan Uygun'u kadroya dahil etti. Dizinin çekimlerinin birkaç hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

GÜRKAN UYGUN, TEŞKİLAT DİZİSİNİN KADROSUNDA!

Hasan Sabbah karakteriyle Uyanış Büyük Selçuklu dizisine damgasını vuran Gürkan Uygun'un yeni sezonda yer alacağı dizi netlik kazandı.