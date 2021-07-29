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    • 30.07.2021 08:33
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    • 30.07.2021 08:33
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    Alişan kuzeni Ozan Ebcin ölüm sebebi nedir? Alişan kuzeni Ozan Ebcin kimdir?

    Alişan kuzeni Ozan Ebcin kimdir? Alişan kuzeni Ozan Ebcin ölüm sebebi nedir? Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ın kaybıyla yıkılan Alişan'a bir acı haber daha. Ünlü ismin kuzeni Ozan Ebcin'in de hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayata veda etmişti. Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta toprağa veren Alişan ikinci kez ölüm haberi ile sarsıldı.

    takvim.com.tr
    Alişan kuzeni Ozan Ebcin kimdir? Alişan kuzeni Ozan Ebcin ölüm sebebi nedir?

    Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan'ın bir acı kaybı daha! Ünlü sanatçının kuzeni Ozan Ebcin hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın da cenzaesinde görüntülenen Alişan'ın kuzeni Ozan Ebcin'in banyoda düşerek çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki; Alişan kuzeni Ozan Ebcin kimdir?

    ALİŞAN KUZENİ OZAN EBCİN KİMDİR?

    Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta toprağa veren Alişan ikinci kez ölüm haberi ile sarsıldı.

    Kardeş acısı ile yanan Alişan şimdi de kuzenini kaybetti. Bir hafta içinde ikinci kez ölüm şoku ile karşılaşan Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş'ın banyoda düşerek kafasını betona çarpması üzerine vefat etti.

    Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Ozan Tektaş en son kuzeni Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmıştı.

    Ayrıca Ozan Ebcin'in ölümüne çok üzüldüğü Selçuk Tektaş ile süt kardeş olduğu da öğrenildi.

    Ünlü şarkıcı Alişan'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret ettiği öğrenildi.

        KARDEŞİ İÇİN MEVLİT OKUTMUŞTU

        Selçuk Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okutulmuştu. Mevlide Alişan'ın yanı sıra hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, babası Mehmet Tektaş, annesi Suzan Tektaş, türkücü Ceylan, oyuncu Saruhan Hünal, sunucu Özlem Yıldız ile yakınları ve sevenleri katılmıştı. Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını kendisi okurken, mevlide gelenlere lokma ve yemek dağıtılmıştı.

        "ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

        Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum. Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah..." ifadelerini kullanmıştı.

        Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1983'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti. Tektaş, Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.
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