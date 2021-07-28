Kapısına dayanmıştı! Çağatay Akman’ın darp ettiği eski sevgilisi Öykü Uslu’dan yeni hamle

Evinin önünde 23 Temmuz günü, saat 23.00 sıralarında tartışma sonucu darbe dildiği iddiasında bulunan Öykü Uslu, bugün avukatı Mehmet Gençoğlu ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
Avukat Gençoğlu tarafından sunulan dilekçede, "Müvekkilimin şiddete uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Müvekkilim, yaşamış olduğu bu psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet sonucunda daha ağır bir şiddete uğramasına fırsat tanınmadan ivedi olarak davalı hakkında koruma tedbirlerinin uygulanması gerekmektedir" denildi.
Öykü Uslu'nun işini yapamayacak derecede etkilendiği belirtilen dilekçede, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca Çağatay Akman'ın "tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, evinin olduğu binaya yaklaşmaması, Uslu'nun yakınlarına ve tanıklara yaklaşmaması, eşyalarına zarar vermemesi, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi" istendi.