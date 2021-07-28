Komşusunu döven Halil Sezai'nin ‘hak etti, tam dövemedim’ sözlerine yaşlı adamın avukatından suç duyurusu





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Şüpheli tahliyesinin hemen ardından medyada, sosyal medyada ve 150 bin kişinin takip ettiği resmi twitter hesabından müvekkile açıkça hakaret ederek yine ölümle tehdit etmiştir. Yine bu hesabından 'youtube' hesabı bağlantısını da koyarak hakaret ettiğini daha fazla insana göstererek müvekkilin kişilik haklarına da ayrıca ve açıkça saldırıda bulunmuştur" denildi.





"ŞAPKALI ŞEYTAN' BENZETMESİ YAPTI"

Halil Sezai'nin müştekiyi basın yoluyla açıkça ölümle tehdit ettiği, 'şapkalı şeytan' diyerek milyonlar önünde müştekiye hakaret ederek itibarını sarstığı belirtildi. Dilekçede, şüphelinin cezaevinden çıktıktan sonra 'Ağıt' isimli bir klip çektiği kaydedilerek, klipte cezaevi görüntülerinden sonra bir tarafta şapkalı şeytan ve kameraların olduğu, diğer tarafta polis memurları ve kendisinin bulunduğu kaydedildi. Bu görüntüler ile Hüseyin Meriç'in Halil Sezai'yi haksız yere yargılattığı, devletin mahkemelerinin Sezai'yi haksız yargılayıp ceza verdiği imasının verildiği ve müşteki Meriç'in başında şapkası bulunan boynuzlu şeytan kılığında bir görüntüyle simgelendiği aktarıldı.