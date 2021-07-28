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    • Magazin
    • 28.07.2021 14:45
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    • 28.07.2021 14:45
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    Çifter sevinç yaratır! EDHO'da hem veda hem de mutluluktan dört köşe edecek transfer olayı

    Gürkan Uygun EDHO'ya katılıyor iddiası akıllara Çakır ve Memati ikilisini getirmişti. Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Memati Baş karakteriyle adından söz ettiren ve ismini duyuran Gürkan Uygun'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden sonra hangi projede yer alacağı merak ediliyordu. Dizide Haşhaşilerin lideri olan Hasan Sabbah karakterini canlandıran ünlü oyuncu projeden ayrıldı. Özellikle son dönemde Gürkan Uygun'un Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldığı iddiaları heyecan yaratmıştı. Gürkan Uygun ile yapımcı firma arasında bir görüşme yaşanmadığı kulislerde konuşuluyor. Bu iddialara ilişkin detaylar artık Eylül ayına doğru netlik kazanacak.

    EDHO'da hem transfer hem veda gelişmesi!

    Çifter sevinç yaratır! EDHO'da hem veda hem de mutluluktan dört köşe edecek transfer olayı gündeme geldi. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle gönüllere taht kuran Gürkan Uygun bilindiği üzere son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah'ı canlandırmıştı. Projeden ayrılan Gürkan Uygun'un yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılacağı iddia edilmiş ve bu sözler izleyicilerde büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak ünlü oyuncu ile EDHO'nun yapımcı firması arasında bir görüşme yaşanıp yaşanmadığı doğrulanmadı. Ayrıca son gelen bilgilere göre, 3 sezondur Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan rolünü canlandıran Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisiyle el sıkıştı.

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'DAN AYRILMIŞTI

    Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle gönüllere taht kuran Gürkan Uygun bilindiği üzere son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah'ı canlandırmıştı.

    EDHO'YA KATILACAK İDDİASI

    Projeden ayrılan Gürkan Uygun'un yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılacağı iddia edilmiş ve bu sözler izleyicilerde büyük bir heyecan yaratmıştı.

    ÇAKIR VE MEMATİ EFSANESİ

    Herkesin aklına Kurtlar Vadisi'nin 1. ve 2. sezonundaki Çakır ve Memati dostluğu gelmişti. Ancak hevesler kursakta kaldı ve Gürkan Uygun EDHO'ya katılıyor iddiası hakkında merak edilen gerçek ortaya çıktı.

        HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YOK

        TV100'den Birsen Altuntaş ünlü oyuncu ile EDHO'nun yapımcı firması arasında bir görüşme yaşanmadığı ifade etti. Ayrıca Gürkan Uygun'un yeni projeleri değerlendirdiğini duyurdu.

        VEDA EDİYOR

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle dahil olan usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal kısa sürede en sevilen isimlerden birisi olmuştu.

        Dizinin sezon finali bölümünde Savaş'ı öldürürken görüntüleri ortaya çıkan Hızır Çakırbeyli ve Tufan Reis polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

            Hal böyle olunca akıllar yeni sezonda neler olacak sorusu gelmişti. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

            Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni projesiyle ekranlarda olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 sezondur Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan rolünü canlandıran Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisiyle el sıkıştı.
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            Haberler Magazin Çifter sevinç yaratır! EDHO'da hem veda hem de mutluluktan dört köşe edecek transfer olayı