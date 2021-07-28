Çifter sevinç yaratır! EDHO'da hem veda hem de mutluluktan dört köşe edecek transfer olayı gündeme geldi. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle gönüllere taht kuran Gürkan Uygun bilindiği üzere son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah'ı canlandırmıştı. Projeden ayrılan Gürkan Uygun'un yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılacağı iddia edilmiş ve bu sözler izleyicilerde büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak ünlü oyuncu ile EDHO'nun yapımcı firması arasında bir görüşme yaşanıp yaşanmadığı doğrulanmadı. Ayrıca son gelen bilgilere göre, 3 sezondur Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan rolünü canlandıran Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisiyle el sıkıştı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'DAN AYRILMIŞTI

Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle gönüllere taht kuran Gürkan Uygun bilindiği üzere son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah'ı canlandırmıştı.