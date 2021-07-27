Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Beyazıt Öztürk ve Sevcan Orhan da ‘Kolları Sıvıyoruz’ dedi

Sağlık Bakanlığınca yürütülen aşılama kampanyasına ünlülerden destek geldi. Daha önce Şener Şen, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Ezgi Mola ve Doktor Mehmet Öz'ün herkesi koronavirüse karşı aşılanmaya çağırdığı kampanyada bu kez Beyazıt Öztürk ve Sevcan Orhan yer aldı.

'NORMALLEŞMEK İÇİN BİLİME VE AŞIYA GÜVENİN'

Beyazıt Öztürk, kamu spotunda "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin" çağrısında bulundu.

'LÜTFEN AŞI OLUN'

Sevcan Orhan ise "Aşılar uygulanmaya başladığından beri hastaneye yatış ve can kaybı oranı ne kadar azaldı farkında mısınız? Herkes aşı olduğunda bizi çok daha güzel günler karşılayacak. Lütfen, siz de aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca tarafından paylaşılan videolarda salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu vurgulandı.