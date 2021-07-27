Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mevlidinde ezan okudu

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmış ve yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, 21 Temmuz Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Tektaş ailesi, Selçuk Tektaş'ın vefatının 7. günü vesilesi ile Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu.