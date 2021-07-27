Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mevlidinde ezan okudu

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmış ve yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, 21 Temmuz Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Tektaş ailesi, Selçuk Tektaş'ın vefatının 7. günü vesilesi ile Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu.
SUZAN TEKTAŞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Suzan Tektaş, mevlit sırasında gözyaşlarına boğulurken Alişan annesini teselli etmeye çalıştı. Namazdan sonra yanına giderek annesine sarılan şarkıcı da gözyaşlarına hakim olamadı.
MEVLİDE YAKIN DOSTLARI KATILDI
Mevlit programına başta Alişan ve ailesi olmak üzere çok sayıda yakın dostları katıldı.