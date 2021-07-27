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    • Magazin
    • 27.07.2021 22:30
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    • 27.07.2021 22:33
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    Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mevlidinde ezan okudu

    Ünlü şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş, yedi gün önce vefat etti. Kardeşinin mezarını her gün ziyaret ettiği öğrenilen Alişan, Selçuk Tektaş’ın vefatının 7. günü vesilesi ile Teşvikiye Camii’nde akşam ezanı okudu. İşte detaylar...

    Alişan kardeşinin mevlidinde ezan okudu!

    Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmış ve yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, 21 Temmuz Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

    Tektaş ailesi, Selçuk Tektaş'ın vefatının 7. günü vesilesi ile Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu.

    SUZAN TEKTAŞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
    Suzan Tektaş, mevlit sırasında gözyaşlarına boğulurken Alişan annesini teselli etmeye çalıştı. Namazdan sonra yanına giderek annesine sarılan şarkıcı da gözyaşlarına hakim olamadı.

    MEVLİDE YAKIN DOSTLARI KATILDI
    Mevlit programına başta Alişan ve ailesi olmak üzere çok sayıda yakın dostları katıldı.

        AKŞAM EZANINI ALİŞAN OKUDU
        Ayrıca Akşam ezanını ünlü şarkıcı Alişan'ın okuması da dikkatlerden kaçmadı.

        KARDEŞİNİN MEZARINI YAPTIRDI
        Geçtiğimiz hafta kardeşini toprağa veren Alişan, Selçuk Tektaş için her gün dua okuyor ve okutuyor. Kardeşinin mezarını düzenletip çiçekler ektiren Alişan'ın sık sık mezarlığa gittiği zamanın çoğunu orada geçirdiği öğrenildi.

        Dün yine bir arkadaşıyla kardeşinin mezarına giden Alişan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Ünlü şarkıcının kimseyle konuşmadığı, her gün defalarca tek başına kabristana geldiği söyleniyor.
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