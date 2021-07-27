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    • Magazin
    • 28.07.2021 11:41
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    • 28.07.2021 11:41
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    Rotasını bu yöne çizecek! Çukurova'ya vedasından sonra müthiş gelişme

    Çukurova'ya vedasından sonra müthiş gelişme! Rotasını bu yöne çizecek. Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 8 aydır herhangi bir projede yer almamıştı. Dizide Hünkar Yaman karakteri Behice tarafından bıçaklanarak öldürülmüş ve bu gelişme başta Ali Rahmet Fekeli ve Demir Yaman olmak üzere herkesi yıkmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'dan feci sonla ayrılan Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacak. Perçin etkili bir kadın hikayesini aktaracak olan TİMS&B ile el sıkıştı.

    Çukurova'ya vedasından sonra müthiş gelişme! Rotasını bu yöne çizecek

    Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan ünlü isimlerin yeni adreslerin belli oluyor. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Vahide Perçin'in yeni projesi hayranları tarafından merakla bekleniyordu. 8 aylık süreçte herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncunun yeni projesi netlik kazandı. Bir süredir gelen teklifleri değerlendiren Vahide Perçin'in Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B ile anlaştığı öğrendi. Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı belli olmayan projede Vahide Perçin'in hangi rolü oynayacağı şimdiden merak ediliyor.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 8 aydır herhangi bir projede yer almamıştı.

    HÜNKAR YAMAN EFSANESİ

    Dizide Hünkar Yaman karakteri Behice tarafından bıçaklanarak öldürülmüş ve bu gelişme başta Ali Rahmet Fekeli ve Demir Yaman olmak üzere herkesi yıkmıştı.

    Bir Zamanlar Çukurova'dan feci sonla ayrılan Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu.

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacak.

        Ünlü oyuncu Vahide Perçin'in etkili bir kadın hikayesini aktaracak olan TİMS&B ile el sıkıştığı öğrenildi.

        VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

        Vahide Perçin 1 Haziran 1965'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu, daha sonra İktisat Fakültesine girdi ama aklı oyunculuktaydı.

            Sınavlarına girdiği 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Okul birincisi olarak bitirdiği DEU GSF Tiyatro Bölümü'nde, en büyük desteği hocası Özdemir Nutku'dan gördü. Okuldan mezun olunca Ankara'ya yerleşti ve AST'ye girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.

            13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayından kaldırıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırdı.
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            Haberler Magazin Rotasını bu yöne çizecek! Çukurova'ya vedasından sonra müthiş gelişme