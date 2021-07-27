Rotasını bu yöne çizecek! Çukurova'ya vedasından sonra müthiş gelişme

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan ünlü isimlerin yeni adreslerin belli oluyor. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Vahide Perçin'in yeni projesi hayranları tarafından merakla bekleniyordu. 8 aylık süreçte herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncunun yeni projesi netlik kazandı. Bir süredir gelen teklifleri değerlendiren Vahide Perçin'in Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B ile anlaştığı öğrendi. Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı belli olmayan projede Vahide Perçin'in hangi rolü oynayacağı şimdiden merak ediliyor.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 8 aydır herhangi bir projede yer almamıştı.