Meğer Namık Kemal'in efsanevi romanı... Aşk-ı Memnu ekibinden sükse yaratacak yeni proje!

4 Eylül 2008'de başlayan ve 24 Haziran 2010 tarihinde dikkat çeken bir finalle ekranlara veda eden Aşk-ı Memnu dizisinin ekinden yepyeni bir proje geliyor. Ünlü şair ve yazar Namık Kemal'in ilk kez 1876'da yayımlanan İntibah isimli klasik romanı ekranlara aktarılacak. İntibah, BKM'nin yapımcılığında dizi olmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmeni Hilal Saral üstlenecek. Aşk-ı Memnu hayranlarını heyecanlandıran bu gelişmenin hemen ardından dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı, kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi gelişmeler akıllardaki yerini almaya başladı.

YENİ PROJE GELİYOR

2010 yılında duygu yüklü bir finalle ekranlara veda eden Aşk-ı Memnu dizisinin ekinden yepyeni bir proje geliyor.