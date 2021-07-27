Ayşegül Çınar kimdir? Oyuncu Ayşegül Çınar kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?

AYŞEGÜL ÇINAR'IN 11 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda başlayan polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu Çalıkoğlu'nun restoranda bıçakla görevlilere yönelik "Boğazlarını keseceğim" diyerek tehditler savurduğu ve Çınar'ın "Sanatçıyım ben. Haritadan kendinize yer beğenin" diyerek polis memurlarına yumruk atmaya çalıştığı ortaya çıktı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Çınar hakkında 8 yıldan 11 yıla, Çalıkoğlu hakkında ise 29 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.