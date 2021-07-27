Ayşegül Çınar kimdir? Oyuncu Ayşegül Çınar kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?

Ayşegül Çınar kimdir? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilip araştırılmaya başlandı. Beyoğlu'nda bir mekanda polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?
Çınar, 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Boyu 1.64 cm, kilosu ise 50'dir.
Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırdı.