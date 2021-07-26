Usta sanatçı Gönül Yazar hastanelik oldu: Kaburgalarım kırılmış bana dua edin

"KABURGALARIM KIRILMIŞ BANA DUA EDİN"

Daha sonra Yazar ise evinde geçirdiği kaza sonrası şu açıklamayı yaptı: "Kendi evimin banyosunda düştüm. Elimde tepsi vardı ve banyoya bir şey almak için girdiğimde ayağım kaydı ve çok kötü bir şekilde düştüm. O anda yanımda köpeğim Gizmo'dan başka hiç kimse yoktu. Banyo hemen yatak odamın yanında olduğundan, acılar içinde bağıra bağıra, yerde sürünerek yatak odama gittim.

