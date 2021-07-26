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    • Magazin
    • 26.07.2021 12:57
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    • 26.07.2021 12:57
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    Usta sanatçı Gönül Yazar hastanelik oldu: Kaburgalarım kırılmış bana dua edin

    Ünlü sanatçı Gönül Yazar sevenlerini korkuttu. Türk sanat müziğinin ve Türk sinemasının usta ismi Gönül Yazar evde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdı. Hastaneye kaldırılan Yazar, yaptığı açıklamada, "Kaburgalarım kırılmış. İç kanama olabilir diye 2 gün hastanede yattım." dedi.

    Usta isim sevenlerini korkuttu! Bana dua edin

    Usta sanatçı Gönül Yazar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

    Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi "Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun" diyerek sitemde bulundu.

    Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."

        "KABURGALARIM KIRILMIŞ BANA DUA EDİN"
        Daha sonra Yazar ise evinde geçirdiği kaza sonrası şu açıklamayı yaptı: "Kendi evimin banyosunda düştüm. Elimde tepsi vardı ve banyoya bir şey almak için girdiğimde ayağım kaydı ve çok kötü bir şekilde düştüm. O anda yanımda köpeğim Gizmo'dan başka hiç kimse yoktu. Banyo hemen yatak odamın yanında olduğundan, acılar içinde bağıra bağıra, yerde sürünerek yatak odama gittim.



        Telefonla yakınlarıma haber verdim ve hastaneye kaldırdılar. Kaburgalarım kırılmış. İç kanama olabilir diye 2 gün hastanede yattım. Kırılan kaburgalarım neredeyse akciğere batmak üzereymiş, çok şükür öyle bir sorun olmadı. Ancak şimdi sırtımda çok ağrı var ve yarın tekrar hastaneye gidiyorum. Bana dua edin."

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        Haberler Magazin Usta sanatçı Gönül Yazar hastanelik oldu: Kaburgalarım kırılmış bana dua edin