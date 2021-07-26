Survivor Aleyna açıldıkça açıldı tanga bikinisiyle pat diye atladı! Su kuşu Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyayı birbirine kattı... Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Girdiği polemiklerle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde şarkıcı olmaya hazırlanırken diğer bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Hollywood vari verdiği pozlar sosyal medyayı sallamıştı. Tatil için Bodrum'a giden Aleyna Kalaycıoğlu yine yaptığı paylaşımlarla gündemde.