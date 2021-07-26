Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.07.2021 11:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2021 11:48
    ABONE OL

    Survivor Aleyna açıldıkça açıldı tanga bikinisiyle pat diye atladı! Su kuşu Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyayı birbirine kattı

    TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Belki şampiyon olamadı ama Survivor en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Güzel sesiyle yarışmaya damga vuran ve şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun son paylaşımları sosyal medyayı sallıyor. Dekolteli paylaşımlarıyla şaşırtan Aleyna Kalaycıoğlu bu kez de bikinili havuz paylaşımıyla ağızları bir karış açık bıraktı.

    Survivor Aleyna havuzda şov yaptı!

    Survivor Aleyna açıldıkça açıldı tanga bikinisiyle pat diye atladı! Su kuşu Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyayı birbirine kattı... Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Girdiği polemiklerle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde şarkıcı olmaya hazırlanırken diğer bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Hollywood vari verdiği pozlar sosyal medyayı sallamıştı. Tatil için Bodrum'a giden Aleyna Kalaycıoğlu yine yaptığı paylaşımlarla gündemde.

    Haziran ayının sonu ile birlikte son bulan Survivor Türkiye 2021 yarışması yankılarını sürdürmeye bu hafta da devam etti. Yarışmaya gönüllüler takımında başlayan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilerleyen zamanlarda ünlüler takımına geçmesi ile artan popülaritesi sosyal medya hesabını aktif kullanması ile birlikte o günden bugüne tam gaz ilerledi.

    Takipçileri ile sık sık iddialı fotoğraflarını paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, cesur pozlarına bir yenisini ekledi ve sosyal medyada taş taş üstünde kalmadı! Peki, Aleyna Kalaycıoğlu ne paylaştı? İşte, detaylar…

        Ada hayatının hemen ardından sosyal medya hesabına geri dönen Aleyna Kalaycıoğlu, takipçileri ile birbirinden cesur pozlarını o günden bugüne art arda paylaştı.

        Survivor Türkiye 2021 yarışmasının hemen ardından kendisini tatil için deniz kenarlarına atan Aleyna Kalaycıoğlu, Ege sahillerinin altını üstüne getirdi. Yaptığı her hareket ile gündem olmayı başaran güzel yarışmacı bu kez bikini seçimi ile ortalığı karıştırdı.

        Havuza girdiği bir fotoğrafı Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisi ile kamera karşısına geçti.

            Hayranları ile tatilinin her anını paylaşan Aleyna'nın tangalı bikini ile verdiği pozu o cesur paylaşımı takip edince, sosyal medyada ortalık birden karıştı.



            Survivor Türkiye 2021 yarışmasının hemen ardından tatile çıkan güzel yarışmacı soluğu ilk olarak Çeşme'de aldı. Çeşme'den rotayı Bodrum'a çeviren Aleyna Kalaycıoğlu, Bodrum'dan iddialı bir fotoğraf paylaştı.

            Mini elbisesi ile kamera karşısına geçen Kalaycıoğlu paylaşımına; "Bodrum mu daha sicak cesme mi?" notunu ekledi. Bunun üzerine Aleyna'ya övgüler yağdıran takipçileri; "Senin foton daha sıcak canım" ifadelerini kullandı.
                Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor
                Haberler Magazin Survivor Aleyna açıldıkça açıldı tanga bikinisiyle pat diye atladı! Su kuşu Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyayı birbirine kattı