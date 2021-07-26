Survivor Aleyna açıldıkça açıldı tanga bikinisiyle pat diye atladı! Su kuşu Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyayı birbirine kattı... Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Girdiği polemiklerle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde şarkıcı olmaya hazırlanırken diğer bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Hollywood vari verdiği pozlar sosyal medyayı sallamıştı. Tatil için Bodrum'a giden Aleyna Kalaycıoğlu yine yaptığı paylaşımlarla gündemde.
Haziran ayının sonu ile birlikte son bulan Survivor Türkiye 2021 yarışması yankılarını sürdürmeye bu hafta da devam etti. Yarışmaya gönüllüler takımında başlayan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilerleyen zamanlarda ünlüler takımına geçmesi ile artan popülaritesi sosyal medya hesabını aktif kullanması ile birlikte o günden bugüne tam gaz ilerledi.
Takipçileri ile sık sık iddialı fotoğraflarını paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, cesur pozlarına bir yenisini ekledi ve sosyal medyada taş taş üstünde kalmadı! Peki, Aleyna Kalaycıoğlu ne paylaştı? İşte, detaylar…