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    • Magazin
    • 26.07.2021 12:48
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    • 26.07.2021 12:48
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    EDHO'nun Tufan Reis'i başka diziye gidiyor! Anlaşma sağlandı, usta oyuncu artık...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle dahil olan usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal kısa sürede en sevilen isimlerden birisi olmuştu. Dizinin sezon finali bölümünde Savaş'ı öldürürken görüntüleri ortaya çıkan Hızır Çakırbeyli ve Tufan Reis polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hal böyle olunca akıllar yeni sezonda neler olacak sorusu gelmişti. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sevilen oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni projesiyle ekranlarda olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 sezondur Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan rolünü canlandıran Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisiyle el sıkıştı.

    EDHO'nun Tufan Reis'i başka diziye gidiyor!

    EDHO'nun Tufan Reis'i başka diziye gidiyor! Anlaşma sağlandı, usta oyuncu artık... 6 sezon boyunca reyting sıralamasında zirvelerde yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 7. sezon heyecanı başladı. Diziyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son sezonda pek çok vedanın yaşandığı dizide neler olacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Hüseyin Avni Danyal Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle katılmıştı. Son gelişmelere göre, sevilen oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda ekranlarda yer alacak Yargı dizisiyle anlaştı ve gözler yeni sezona çevrildi.

    VEDA MI EDİYOR?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle dahil olan usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal kısa sürede en sevilen isimlerden birisi olmuştu.

    Dizinin sezon finali bölümünde Savaş'ı öldürürken görüntüleri ortaya çıkan Hızır Çakırbeyli ve Tufan Reis polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Hal böyle olunca akıllar yeni sezonda neler olacak sorusu gelmişti. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

        Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni projesiyle ekranlarda olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 sezondur Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan rolünü canlandıran Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisiyle el sıkıştı.

        BOMBA AYRILIK İDDİASI

        1. sezondan bu yana kadroda yer alan Ozan Akbaba'nın yeni sezonun ilk bölümlerinde kadroya veda edeceği kulislerde konuşuluyor. Öte yandan bu iddialara dair dizinin yapım şirketinden ve Ozan Akbaba'dan henüz bir açıklama gelmedi.

        Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

            PELİN AKİL VEDA ETTİ

            Ünlü oyuncu Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini üzecek haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

            Akil binlerce beğeni alan paylaşımına, "Tüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç..." notunu ekledi.
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