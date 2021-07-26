EDHO'nun Tufan Reis'i başka diziye gidiyor! Anlaşma sağlandı, usta oyuncu artık... 6 sezon boyunca reyting sıralamasında zirvelerde yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 7. sezon heyecanı başladı. Diziyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son sezonda pek çok vedanın yaşandığı dizide neler olacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Hüseyin Avni Danyal Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle katılmıştı. Son gelişmelere göre, sevilen oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda ekranlarda yer alacak Yargı dizisiyle anlaştı ve gözler yeni sezona çevrildi.
VEDA MI EDİYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle dahil olan usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal kısa sürede en sevilen isimlerden birisi olmuştu.
Dizinin sezon finali bölümünde Savaş'ı öldürürken görüntüleri ortaya çıkan Hızır Çakırbeyli ve Tufan Reis polisler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Hal böyle olunca akıllar yeni sezonda neler olacak sorusu gelmişti. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.