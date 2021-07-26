EDHO'nun Tufan Reis'i başka diziye gidiyor! Anlaşma sağlandı, usta oyuncu artık... 6 sezon boyunca reyting sıralamasında zirvelerde yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 7. sezon heyecanı başladı. Diziyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son sezonda pek çok vedanın yaşandığı dizide neler olacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Hüseyin Avni Danyal Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle katılmıştı. Son gelişmelere göre, sevilen oyuncu Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda ekranlarda yer alacak Yargı dizisiyle anlaştı ve gözler yeni sezona çevrildi.

VEDA MI EDİYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle dahil olan usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal kısa sürede en sevilen isimlerden birisi olmuştu.