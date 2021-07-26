Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in fırtınalar estireceği diziye peş peşe transferler! Bakın proje hakkında ne dedi. Kanunsuz Toprak dizisinin oyuncu kadrosu belli oluyor. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için anlaşma sağladı. Bir Zamanlar Çukurova'da sevilen bir karakter olan Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş'in yeni projesi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca Çukur'da Cumali karakteriyle efsaneleşen Necip Memili Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği Kanunsuz Topraklar dizisinde çok konuşulan isimler arasında yer alacak.

DAVUT OLARAK DÖNÜYOR

Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Dizinin çekimleri Zonguldak'ta yapılacak.