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    • Magazin
    • 26.07.2021 16:57
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    • 26.07.2021 16:57
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    Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in fırtınalar estireceği diziye peş peşe transferler! Bakın proje hakkında ne dedi

    Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisiyle adından söz ettirecek. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç ilk kez aynı dizide rol alacak. Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş yeni dizisiyle çok konuşulacak. Ünlü oyuncu Kanunsuz Topraklar dizisiyle yine adından söz ettirecek. Ayrıca pek çok projeden tanıdığımız ünlü oyuncu Arif Diren yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde Teğmen Sezai karakteriyle ekranlarda olacak. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak Kanunsuz Topraklar isimli diziye son olarak Çukur'daki performansıyla dikkat çeken Necip Memili katıldı. Uğur Güneş yeni dizisi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    O diziden çok konuşulacak transfer!

    Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in fırtınalar estireceği diziye peş peşe transferler! Bakın proje hakkında ne dedi. Kanunsuz Toprak dizisinin oyuncu kadrosu belli oluyor. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için anlaşma sağladı. Bir Zamanlar Çukurova'da sevilen bir karakter olan Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş'in yeni projesi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca Çukur'da Cumali karakteriyle efsaneleşen Necip Memili Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği Kanunsuz Topraklar dizisinde çok konuşulan isimler arasında yer alacak.

    DAVUT OLARAK DÖNÜYOR

    Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Dizinin çekimleri Zonguldak'ta yapılacak.

    ESRA BİLGİÇ'İN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

    TV100'den Birsen Altuntaş haberine göre, Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak.

    Esra Bilgiç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

        YAN YANA İLK KEZ

        Geçtiğimiz hafta kostüm provası yapılan dizi için şimdi de son hazırlıklar yapılıyor. Setten son fotoğraflar ise başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'ten geldi. "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diyerek fotoğraf paylaşan ikilinin keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

        TV100'den Birsen Altuntaş haberine göre, Arif Diren yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde Teğmen Sezai karakteriyle ekranlarda olacak.

        Bir madencilik hikayesi anlatan "Kanunsuz Topraklar" dizisi, Zonguldak'ta geçecek.

            Dizi için hem İstanbul'un Beykoz ve Kemerburgaz gibi yerlerinde hem de Zonguldak'ta görkemli platolar hazırlandı.

            "ÇOK BÜYÜK BİR İŞLE GİRİYORUZ"

            Dizinin başrolü Uğur Güneş, "Mayıs'tan beri başladık çekimlere, Eylül'de yayına gireceğiz. Çok güzel bir iş olacak" dedi.

            Güneş ayrıca proje hakkında "Uzun zamandır böyle bir senaryo ile karşılaşmadım. Çok büyük bir işle giriyoruz. Bir daha da böyle bir iş gelmeyecek muhtemelen." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Magazin Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in fırtınalar estireceği diziye peş peşe transferler! Bakın proje hakkında ne dedi