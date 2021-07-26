Oluversin Gari filmi nerede çekiliyor? Oluversin Gari filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Televizyonda ilk kez yayınlanan film serisinin bu akşam İki Gönül Bir Oluversin Gari olanı ekrana gelecek ve izleyiciler merakla bilgiler edinmek istiyor. Peki Oluversin Gari film kadrosunda kimler yer alıyor? İşte tüm detaylar…
OLUVERSİN GARİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Televizyon ekranlarında yayınlanan 3 seriden oluşan Oluversin Gari filminin çekimleri Muğla Milas'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilmiştir.
OLUVERSİN GARİ KONUSU VE OYUNCULARI
Filmde, bütün köylüler duydukları dedikodunun gerçek olup olmadığını öğrenmeye, Güney, Derya ve ailesinden laf almaya çalışırlar. Deniz'in ameliyatı sona ermiştir ve eve gelmişlerdir. Sadri ve Hatice olanları anlatmıştır. Derya onlara hiçbir şeyin değişmediğini, yine öz ailesi olduklarını söylemiştir.
Salih ve Nuriye otele yerleşirler. Bu arada Güney Derya'ya evlilik teklifi etmek için hazırlıklara başlar ve Deniz'den fikir almak için yardım istemiştir. Seda ise boş durmaz ve sürekli Güney'in etrafında dolanır. Güney onu istemediğini ve Derya'ya âşık olduğunu tekrar anlatır. Güney'in evlilik teklifi, Seda'nın flaş belleği bulup ortalığı karıştırması, köylülerin defineciler ve otelciler şeklinde ikiye ayrılmasıyla eğlenceli ve komik olaylar meydana gelir.