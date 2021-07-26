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    • Magazin
    • 26.07.2021 17:14
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    • 26.07.2021 17:14
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    Oluversin Gari filmi nerede çekiliyor? Oluversin Gari filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Televizyonların akşam kuşağında yayınlanan film ve dizilerle ilgili bilgi edinmek isteyenler Oluversin Gari filmi nerede çekiliyor? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırmaya başladı. 3 seri halide oluşan ve bu akşam İki Gönül Bir Oluversin Gari’nin ekranlara geleceği filmin konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Oluversin Gari filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

    takvim.com.tr
    Oluversin Gari filmi nerede çekiliyor?

    Oluversin Gari filmi nerede çekiliyor? Oluversin Gari filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Televizyonda ilk kez yayınlanan film serisinin bu akşam İki Gönül Bir Oluversin Gari olanı ekrana gelecek ve izleyiciler merakla bilgiler edinmek istiyor. Peki Oluversin Gari film kadrosunda kimler yer alıyor? İşte tüm detaylar…

    OLUVERSİN GARİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Televizyon ekranlarında yayınlanan 3 seriden oluşan Oluversin Gari filminin çekimleri Muğla Milas'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilmiştir.

    OLUVERSİN GARİ KONUSU VE OYUNCULARI

    Filmde, bütün köylüler duydukları dedikodunun gerçek olup olmadığını öğrenmeye, Güney, Derya ve ailesinden laf almaya çalışırlar. Deniz'in ameliyatı sona ermiştir ve eve gelmişlerdir. Sadri ve Hatice olanları anlatmıştır. Derya onlara hiçbir şeyin değişmediğini, yine öz ailesi olduklarını söylemiştir.

    Salih ve Nuriye otele yerleşirler. Bu arada Güney Derya'ya evlilik teklifi etmek için hazırlıklara başlar ve Deniz'den fikir almak için yardım istemiştir. Seda ise boş durmaz ve sürekli Güney'in etrafında dolanır. Güney onu istemediğini ve Derya'ya âşık olduğunu tekrar anlatır. Güney'in evlilik teklifi, Seda'nın flaş belleği bulup ortalığı karıştırması, köylülerin defineciler ve otelciler şeklinde ikiye ayrılmasıyla eğlenceli ve komik olaylar meydana gelir.

        Yönetmenliğini ise Hasan Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Gürvardar'ın kaleme aldığı, müziklerini Barış Aryay'ın bestelediği ve oyuncu kadrosunda Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum, Selahattin Taşdöğen, Ali Rıza Tanyeli, Kıvanç Baran Aslan, Tuğçe Karabayır, Orçun Kaptan, Işıltı Su Alyanak ve Suat Sungur yer alıyor.
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