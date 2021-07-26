Bir Şansım Olsa programı gerçek mi kurgu mu? Bir Şansım Olsa program sunucusu kim? Hangi kanalda yayınlanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Show TV televizyon ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen program ünlü bir oyuncu sunuyor ve anlatılan hikayeler oldukça dikkat çekiyor. Bir Şansım Olsa programı hakkında merak edilenleri derledik.
BİR ŞANSIM OLSA PROGRAMI GERÇEK Mİ, KURGU MU?
Sunuculuğunu ünlü oyuncu Ayşegül Günay'ın, yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği "Bir Şansım Olsa", pişmanlık duyanlara yeniden şans veriyor. Geçmişte yapılan hatalar için ikinci bir şans isteyenlerin başvuracağı, 'keşke'lerine çözüm arayacağı programda, gerçek yaşanmış hikayelerin kahramanları ekranda yüzleşiyor.
AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?
Ayşegül Günay 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Kaybolan Yıllar adlı dizide canlandırdığı Niran karakteri ile geçmiş daha sonra; Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Aile Saadeti, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem gibi yapımlarda rol almıştır.Evli ve ikiz iki erkek çocuğu olan Ayşegül Günay şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Zöhre karakterine hayat vermektedir. Ayşegül Günay, 1.60 metre boyunda, 57 kilo ve Akrep burcudur.