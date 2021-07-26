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    • Magazin
    • 26.07.2021 17:46
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    • 26.07.2021 17:46
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    Kalp Yarası 4. bölüm tek parça izle! ATV Kalp Yarası son bölüm izle! Hande tüm dengeleri değiştiriyor!

    Dizi severler tarafından merakla Kalp Yarası 4. bölüm tek parça izle! ATV Kalp Yarası son bölüm izle! Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande’nin Ayşe ile ilgili bulduğu önemli bilgi neydi? Pazar akşamları ATV’de ekrana gelen, hem konusu hem de oyuncuları ile oldukça dikkat çeken ve büyük bir ilgiyle izlenen dizinin son bölümü kaçıranlar haberimizdeki Kalp Yarası 4. bölüm tek parça izle linkinden ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    Kalp Yarası 4. bölüm tek parça izle!

    Kalp Yarası 4. bölüm tek parça izle! ATV Kalp Yarası son bölüm izle seçenekleri gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Son bölümde Kalp Yarası'na sürpriz konuk olan Serenay Aktaş katıldı ve Ebru karakterine hayat veriyor. Dizinin son bölümünü canlı yayın olarak izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden Kalp Yarası 4.bölüm izleme linkini merak etmeye başladı. Son bölümde Baha hayatının şokunu yaşıyor…

    KALP YARASI 4. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    ''Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?''

    Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

    Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

    Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

    Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.

        KALP YARASI KONUSU VE OYUNCULARI

        Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.
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