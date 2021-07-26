Kalp Yarası 4. bölüm tek parça izle! ATV Kalp Yarası son bölüm izle! Hande tüm dengeleri değiştiriyor!

Kalp Yarası 4. bölüm tek parça izle! ATV Kalp Yarası son bölüm izle seçenekleri gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Son bölümde Kalp Yarası'na sürpriz konuk olan Serenay Aktaş katıldı ve Ebru karakterine hayat veriyor. Dizinin son bölümünü canlı yayın olarak izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden Kalp Yarası 4.bölüm izleme linkini merak etmeye başladı. Son bölümde Baha hayatının şokunu yaşıyor…
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''Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?''
Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.
Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.
Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.
Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.