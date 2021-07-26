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    • Magazin
    • 26.07.2021 17:55
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    • 26.07.2021 17:55
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    Merve Boluğur ‘Genç yeteneklere şans vermek istiyorum’ dedi sosyal medyadan duyurdu! Merve sürpriz projesini ilk kez açıkladı

    Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımları ve pandemi döneminde kuralları ihlal ederek sık sık gündeme gelmişti. Boluğur şimdi ise bambaşka bir konuyla gündem oldu. Sosyal medya hesabında soru-cevap etkinliği yapan oyuncu, bir takipçisine verdiği yanıtla yeni projesini açıkladı. Son dönemlerde şarkıcılığa soyunan Boluğur, “Sözlerini yazdım. Senaryom da hazır” diyerek yakında çekeceği kllibin müjdesini verdi. İşte Merve Boluğur’un takipçisine verdiği o yanıt...

    Merve Boluğur sürpriz projesini açıkladı!

    Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ancak pandemi dönemindeki dikkatsizlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını cevapladı.

    Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanan Boluğur, işi ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla bu yılın başlarında iki şarkı hazırladığını ve çok yakında klip çekeceğini duyurdu.

    33 yaşındaki Boluğur, "Sözlerini yazdım. Senaryom da hazır. İyi bir ekiple çekeceğim. Genç yeteneklere şans vermek istiyorum ekipte" diyerek yakında yeni klibiyle döneceğinin sinyalini verdi.

        NE OLMUŞTU?
        Merve Boluğur, sosyal medya hesabında "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" açıklamasını yaparak müzik sektörüne girdiğini duyurmuştu.

        Merve Boluğur, ilk şarkısının isminin 'Frekans' olduğunu açıklamıştı.

        Boluğur, bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "İkinci şarkım da 'Yara'. Sözler bana ait, heyecanlıyım" mesajıyla dikkat çekmişti.

            TAKİPÇİLERİ ŞAŞTI KALDI
            Şarkıcılık sürprizi sonrası 33 yaşındaki oyuncuya, takipçilerinden "Hangi ara sözlerini yazdın da şimdi klip çekiyorsun?" şeklinde yorumlar gelmişti.
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