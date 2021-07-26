Merve Boluğur ‘Genç yeteneklere şans vermek istiyorum’ dedi sosyal medyadan duyurdu! Merve sürpriz projesini ilk kez açıkladı

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ancak pandemi dönemindeki dikkatsizlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını cevapladı.
Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanan Boluğur, işi ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla bu yılın başlarında iki şarkı hazırladığını ve çok yakında klip çekeceğini duyurdu.
33 yaşındaki Boluğur, "Sözlerini yazdım. Senaryom da hazır. İyi bir ekiple çekeceğim. Genç yeteneklere şans vermek istiyorum ekipte" diyerek yakında yeni klibiyle döneceğinin sinyalini verdi.