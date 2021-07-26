Aşkın Tarifi 7. bölüm tek parça izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle! Fırat’ı bekleyen sürpriz ne oldu?

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Naz'ın Fırat'la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyür. Böylece, Taylan'ı da alt edebilecektir. Taylan da Fırat'a karşı boş durmaz.
O da Feza'yı kendi safına çekerek, Fırat'tan habersiz, ona karşı bir atağa geçer. Taylan'ın Feza'yı kullanarak kurduğu plan, iki taraf arasındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olacaktır. Üstelik Taylan'ın kariyerini tazelemek için yaptığı başka plan da yine Fırat'la yollarının kesişmesine sebep olur. Fırat'ın planındaki bir son dakika gelişmesi, Naz'la Fırat'ın arasını biraz da olsa yumuşatır. Ancak, Naz'ın Fırat hakkında öğreneceği bir bilgi, Naz'ın Fırat'a karşı olan duygularını tekrardan sorgulamasına neden olacaktır. Naz, her şeye rağmen Fırat'a güvenebilecek midir? Fırat'ı bekleyen sürpriz nedir?