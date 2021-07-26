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    • Magazin
    • 26.07.2021 18:09
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    • 26.07.2021 18:09
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    Aşkın Tarifi 7. bölüm tek parça izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle! Fırat’ı bekleyen sürpriz ne oldu?

    Dizi ve film severler tarafından Aşkın Tarifi 7. bölüm tek parça izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle seçenekleri gündemde sıklıkla araştırılıyor. Cumartesi akşamları Kanal D’de yayınlanan ve yeni yayınlanmasına rağmen konusu, oyuncuları ile çok sevilen Aşkın Tarifi dizisi hakkındaki bilgiler merak edilerek araştırılır oldu. Aşkın Tarifi son bölümde Fırat’ı bekleyen sürpriz neydi? Naz, her şeye rağmen Fırat’a güvenebilecek midir?

    takvim.com.tr
    Aşkın Tarifi 7. bölüm tek parça izle!

    Aşkın Tarifi 7. bölüm tek parça izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı dizi yaz sezonunda ilgiyle izleniyor konusu ve oyuncuları ile çok seviliyor. Son bölümü izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden izlemek istiyor ve Aşkın Tarifi 7. bölüm linkini haberimizden bulabilirsiniz.

    AŞKIN TARİFİ 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Naz'ın Fırat'la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyür. Böylece, Taylan'ı da alt edebilecektir. Taylan da Fırat'a karşı boş durmaz.

    O da Feza'yı kendi safına çekerek, Fırat'tan habersiz, ona karşı bir atağa geçer. Taylan'ın Feza'yı kullanarak kurduğu plan, iki taraf arasındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olacaktır. Üstelik Taylan'ın kariyerini tazelemek için yaptığı başka plan da yine Fırat'la yollarının kesişmesine sebep olur. Fırat'ın planındaki bir son dakika gelişmesi, Naz'la Fırat'ın arasını biraz da olsa yumuşatır. Ancak, Naz'ın Fırat hakkında öğreneceği bir bilgi, Naz'ın Fırat'a karşı olan duygularını tekrardan sorgulamasına neden olacaktır. Naz, her şeye rağmen Fırat'a güvenebilecek midir? Fırat'ı bekleyen sürpriz nedir?

        AŞKIN TARİFİ KONUSU VE OYUNCULARI

        Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

        Oyuncular:

        Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran, Alper Saldıran,Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Asuman Sazlık, Onur Yakıcı, Batuhan Bayır
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