Survivor'ın talihsiz ismine o diziden şahane teklif! Acun Ilıcalı düğmeye bastı

Survivor 2021'de ön planda yer alan isimlerinden birisi de Yiğit Poyraz'dı. Sevilen yarışmacı yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak. Bilindiği üzere Survivor geçen yakın bir zamanda final yaparak ekranlara 2022 yılının şubat ayına kadar veda etti. Finale kalan isimler İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz olmuştu. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonuçlarına göre şampiyon olan ismi İsmail Balaban olarak açıkladı. Bilindiği üzere Leyla ile Mecnun Exxen dijital platformunda tekrar yayınlanacak. Dizinin kadrosu ve yeni Leyla'sı da netleşti. Son olarak Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 ikincisi Yiğit Poyraz'a teklif götürdüğü ve Poyraz'ın bu teklife oldukça sıcak baktığı iddia ediliyor.

FİNALE KALMIŞTI

Geçen hafta İstanbul Galataport'ta düzenlenen finalle ekranlara veda eden Survivor'da finale İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmıştı.