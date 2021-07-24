Ayrılığın acısı yüreğine çökecek! Masumlar Apartmanı'nda yılan hikayesine dönen veda meselesi sezon finalinden bu yana kulislerde sık sık konuşuluyor. Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finalinde şok bir ayrılık yaşandı. İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın projeden ayrılması şok etkisi yarattı. Bu gelişme sonrası bir veda daha yaşanacağı iddiası dizinin izleyicilerini şaşırtacak. İnci'nin ölümünün çektiği son bölümde herkesi şaşırtan bir olay meydana yaşandı ve dizi yaz tatiline girdi. İnci'nin ölmesinin ardından Han üzüntüden kahrolarak ne yapacağını bilemedi. Farah Zeynep Abdullah'ın diziye vedası sonrası ne olacağı merak konusu oldu. Ayrıca Naci karakteriyle büyük beğeni toplayan Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı iddiaları da gelecek sezon netlik kazanacak.

SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

TRT 1 ekranlarında macerasını sürdüren Masumlar Apartmanı dizisinin geçen ay yayınlanan bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline girdi.