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    • Magazin
    • 24.07.2021 17:42
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    • 24.07.2021 17:53
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    Yusuf Güney taksi şoförüyle yaşadığı gerginliği paylaştı! O anları saniye saniye yayınladı

    Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, köprü trafiğine girmek istemeyen taksi şoförü ile yaşadığı gerginliği cep telefonuyla kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı. Taksi şoförü ve Yusuf Güney’in arasındaki tartışma, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte detaylar...

    Taksi şoförüyle tartıştı! O anları saniye saniye paylaştı

    Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, taksi beklerken yaşadığı sıkıntıyı takipçileriyle paylaştı. Karşıya geçmek için taksi bekleyen Yusuf Güney, şoförler tarafından reddedildi. Güneyi bir süre sonra bir taksi çevirip bindi.

    ŞÖFORLE TARTIŞTI
    Ancak taksi şoförü, köprü trafiğine girmek istemeyince ikili arasında gerginlik yaşandı. O anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınlayan Güney, "1.5 saattir taksi bekliyorum kim almıyor. Bu abimiz de karşıya geçmek istemiyormuş, neymiş trafik varmış" diyerek sitem etti.

    Bu sırada şoför "Beni tehdit ediyorsun" diye tepki gösterdi. Güney ise "Artistlik yapma" cevabını verdi.

    Taksici ile tartışan Güney'in o anları sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı Güney'e hak verdi.

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    Haberler Magazin Yusuf Güney taksi şoförüyle yaşadığı gerginliği paylaştı! O anları saniye saniye yayınladı