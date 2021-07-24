Yusuf Güney taksi şoförüyle yaşadığı gerginliği paylaştı! O anları saniye saniye yayınladı

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, taksi beklerken yaşadığı sıkıntıyı takipçileriyle paylaştı. Karşıya geçmek için taksi bekleyen Yusuf Güney, şoförler tarafından reddedildi. Güneyi bir süre sonra bir taksi çevirip bindi.

ŞÖFORLE TARTIŞTI

Ancak taksi şoförü, köprü trafiğine girmek istemeyince ikili arasında gerginlik yaşandı. O anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınlayan Güney, "1.5 saattir taksi bekliyorum kim almıyor. Bu abimiz de karşıya geçmek istemiyormuş, neymiş trafik varmış" diyerek sitem etti.

Bu sırada şoför "Beni tehdit ediyorsun" diye tepki gösterdi. Güney ise "Artistlik yapma" cevabını verdi.

Taksici ile tartışan Güney'in o anları sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı Güney'e hak verdi.